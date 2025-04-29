iPhone 20周年機現蹤 預定2027年發表 鴻海、台積等將受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果。 路透
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外電報導，蘋果正籌備iPhone 20周年機種，預定2027年問世，同時傳出將兩款紀念機種齊發。第一款是用戶期待已久的蘋果可折疊iPhone，第二款據說是以玻璃為中心的iPhone Pro版。隨著新機種問世，可望帶動蘋果供應鏈鴻海（2317）、台積電、大立光等營運添翼。 

外電引述知名科技記者Mark Gurman的爆料，蘋果正在開發2027年兩款20周年紀念版iPhone，包括市場期待已久的可折疊iPhone，以及以玻璃為中心的Pro版，惟由於受到關稅問題影響，價格將更高。

圖／經濟日報提供
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Gurman解釋，20周年紀念版iPhone，將會把玻璃元素發揮更大作用，也就是以玻璃為中心，將邊框與背蓋融合成一體，設計上將更優雅、更具未來感，不僅在美學上，且在技術上都可能達到一個新高度。

至於可折疊iPhone，目前蘋果首款可折疊螢幕iPhone穩定推進，由鴻海獨家組裝，OLED螢幕則是由三星顯示器獨家供應，已經進入到試產階段，預計2026年下半年開始量產，可能會與2026年9月隨iPhone 18系列一同發表。

20周年紀念版應該是第二代可折疊螢幕iPhone，會於2027年9月發表，屆時應會針對第一代的使用者回饋進行一些微調與改善。

根據爆料消息，目前的可折疊螢幕iPhone內螢幕是全螢幕型態，尺寸為7.76吋，解析度為2713×1920，是首款採用蘋果螢幕下相機技術，此將為蘋果史上第一款全螢幕iPhone。至於外螢幕仍舊採挖孔型態，尺寸為5.49吋，解析度為2088×1422。

韓媒ETNews 表示，為徹底消除折疊螢幕折痕，蘋果以不計成本方式進行，主要能夠與現有折疊手機做出區別，當前蘋果內部已開發出一種新型材料，讓iPhone折疊機螢幕折痕完全消失，展現折疊iPhone與眾不同之處。

此外，兩款20周年紀念版iPhone應不會在印度生產。儘管蘋果印度製造的iPhone在品質上已與中國大陸看齊，但20周年紀念版機型極為複雜，需要新的零件及生產技術，因此，蘋果公司能否在中國大陸以外生產這些產品仍難說。蘋果公司從未在中國以外地區，首次推出重大的新設計產品。

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