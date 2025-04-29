台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠致股東報告書昨（28）日出爐，蔡明忠指出，5G進入規模化關鍵期，AI帶來變革，要以用戶為核心，從台灣出發，放眼國際，串連集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，掌握AI商機，拓展5G生態系，推動獲利飛輪光速前進。台灣大今年股東會將通過股利政策及新增「再生能源售電業」營業項目。

台灣大將在5月29日舉行股東會，合併台灣之星後，去年全年營收達1,993億元，營收及稅前息前折舊前獲利均創歷史新高，每股純益4.57元，創六年新高，將配發4.1111元現金股利。

今年股東會將通過新增營業項目，投入「再生能源售電業」。去年台灣大加入「富邦能源綠能投資平台」，投資380MW（百萬瓦）光電案場以及開發354MW儲能案場，更攜手泓德能源搶進智慧儲能及能源管理戰略合作，現在新增「再生能源售電業」營業項目，擴大再生能源市場布局。

蔡明忠表示，台灣大順利完成合併台灣之星，引領產業回到三強鼎立，有助於電信業揮別「價格」競爭，邁向「價值」競爭新局。台灣大去年底月租型用戶5G滲透率已逾四成。

近年台灣大加速發展「Telco+Tech」業務，驅動科技電信航母前行。

蔡明忠表示，台灣大以科技與創新為核心，與AppWorks、momo等各事業體結合，積極布局AI、mo幣、電信金融、電動車生態圈等科技事業。

面對生成式AI浪潮，蔡明忠表示，加速將AI導入產品與內部運作，研發包含AI語音核身、AI語音客服、智慧電銷、數位身分認證（eKYC）等服務。針對資安需求，將「反詐戰警企業版」、「安心Call」隱碼服務分別導入金融、電商、物流等產業，並推出「反詐戰警個 人版」，協助消費者及企業全面防堵詐騙風險；並打造「AI 2.0多元解決方案」，助力企業抓住AI升級機遇。