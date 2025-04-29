2024年電信產業重返電信三雄競爭態勢，是電信整併第一年，中華電信（2412）穩居產業第一，營運創七年新高，董事長簡志誠致股東報告書昨（28）日出爐，今年要推動AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化以及淨零永續等六大成長焦點，營收、獲利要穩定成長，投入新興市場及新技術布局，持續穩步成長。

今年股東會將通過股利政策及改選董事，中華電信去年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元， 擬配發現金股利5元，盈餘分配率104.2%，是2017年以來最高，將發出387.87億元現金股利。

中華電信今年將全面改選董事，候選名單中，台灣高速鐵路董事長鄭光遠將擔任交通部法人代表；東元第三代、菱光科技暨東友科技董事長黃育仁被提名獨立董事候選名單。

簡志誠在致股東報告書中表示，去年受惠於AI加速數位轉型浪潮、用戶持續升級5G及影視等應用服務大受歡迎，在電信整併後第一年，中華電信行動市場、寬頻服務都穩居業界第一。

中華電信截至2024年底行動用戶數約1,312.3萬，5G用戶近400萬戶，4G升級5G平均月繳金額提升42.7%，用戶數及5G用戶數為全台第一，行動服務營收市占率40.4%居冠，寬頻業務持續推出升速方案，強打雙向1G服務；受惠於巴黎奧運熱潮，帶動MOD與Hami Video影視平台用戶數超越300萬，穩居全台最大影音平台。

簡志誠指出，深耕國內外企業市場，除通訊業務，也強打AI、大數據、雲端及資安等建構資通訊解決方案，推升智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧安防、智慧醫療與智慧建築等領域專案。

簡志誠看好AI帶來機會，擴大AI技術應用在客服、網路等營運流程優化及產品體驗，擴建AIDC，提供客戶雲端算力服務；發展AI Factory，產出企業所需AI模型、AI化營運流程與AI代理，協助企業客戶進行AI數位轉型。