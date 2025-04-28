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半導體、AI可合作 賴總統：盼台日攜手打造非紅供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（28日）接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員一行時提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，期盼兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，提升雙邊經濟韌性與產業競爭力，共同為印太區域的繁榮發展開創新局。取自總統府拍帶
賴清德總統今（28日）接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員一行時提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，期盼兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，提升雙邊經濟韌性與產業競爭力，共同為印太區域的繁榮發展開創新局。取自總統府拍帶

賴清德總統今（28日）接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員一行時提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，期盼兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，提升雙邊經濟韌性與產業競爭力，共同為印太區域的繁榮發展開創新局。

總統府發布新聞稿，感謝高市早苗再次訪台，感謝日本政府在重要國際場合多次強調台海和平穩定的重要性，明天大家將前往高雄瞻仰日本前首相安倍晉三銅像，安倍曾說「台灣有事，就是日本有事」，賴總統說，「對台灣的支持和情誼，我們一直銘感在心。」

賴總統表示，他去年上任以來，積極提升台灣的全社會防衛韌性，並且落實和平四大支柱行動方案，期盼透過強化國防力量，建構經濟安全，穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及深化與日本等民主國家的夥伴關係，共同維護印太與臺海區域的和平穩定。

賴總統指出，期盼台日能在半導體、能源及AI科技等領域合作，攜手打造非紅供應鏈，未來，台灣會努力在國際社會扮演重要角色、貢獻關鍵力量，並期盼在訪賓的支持下，台灣能早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並且和日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），共同為印太區域的繁榮發展開創新局。

訪賓一行包括眾議員黃川田仁志、尾崎正直、參議員佐藤啓、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等。

高市早苗致詞表示，此行訪團議員皆繼承安倍晉三的理念，是有志一同的夥伴；今年7月8日是安倍逝世3周年，當安倍遭遇不幸過世時，率先前往表達慰問的就是時任副總統的賴清德，對此，她要表達由衷的敬佩與感謝。

高市早苗表示，台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題；日本貿易量高度仰賴海運，因此，一旦周邊有事，海上航路受到威脅，將攸關日本的生死存亡；台灣與日本相似，一旦有事，也會面臨糧食及能源安全，甚至供應鏈受到威脅等問題。

談及台日合作，高市早苗表示，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性；台灣和日本在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等領域，都可以相互合作，以建構更強韌的供應鏈，一旦有事發生的時候，能安心維持目前生活水準的樣貌。

高市早苗提到，國防領域的合作也至關重要，聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近的國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護我們的安全保障。

高市早苗說，期盼台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，才能共同面對及應處；對於稍早賴總統提到，希望能洽簽台日之間經濟夥伴協定，她也表達支持之意，並期待接下來的交流會談。

日本台灣交流協會 高市早苗

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