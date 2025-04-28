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台北國際電腦展論壇5/6登場 科技廠秀AI企業解方

中央社／ 台北28日電

為讓各行各業更了解在AI 2.0 時代下的雲地端企業AI導入策略，台北市電腦公會將在5月6日於台北舉辦「COMPUTEX 系列論壇活動–AI NEXT FORUM」，邀請英特爾、亞馬遜雲端服務公司等科技大廠及專家，全方位分享企業面對AI科技導入策略。

亞洲指標B2B科技專業展台北國際電腦展（COMPUTEX）與新創特展InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會今天表示，人工智慧（AI）科技日新月異，生成式 AI（GenAI）需求快速成長，且AI資安規範日益嚴格，使得企業加速採用AI硬體、服務與軟體成為趨勢。

國際數據資訊公司（IDC）近日發布報告指出，亞太地區AI與生成式AI支出2028年將上看1750億美元，年複合成長率（CAGR）高達33.6%。

台北市電腦公會將在5月6日於台北舉辦「COMPUTEX 系列論壇活動–AI NEXT FORUM」，邀請英特爾、亞馬遜雲端服務公司（Amazon WebServices；AWS）、緯穎、麥肯錫、資策會、研華、華碩、雙鴻、台達等海內外科技大廠與產業專家，全方位分享企業面對AI科技導入策略，涵蓋AI雲端、AI伺服器、AI工作站、AI PC、邊緣AI設備，以及近來相當熱門的Agentic AI（代理型AI）。

英特爾、永擎電子、卓越電子、智捷科技等多家科技大廠，也將現場展示各類企業AI創新解決方案。

2025年台北國際電腦展將於5月20日至5月23日登場，今年預估吸引約1400家廠商參加，使用約4800個攤位，分享最新AI產業趨勢及應用服務技術，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題。

AI 英特爾 雲端服務

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