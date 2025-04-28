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台灣第1季每周平均被網攻4,152次 位居亞太地區之首

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路安全解決方案業者Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，2025年第1季全球各組織平均每周網路攻擊次數為1,925次，相較2024年同期增加47%。其中，台灣的網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受4,152次攻擊，位居亞太地區之首。

Check Point Research統計2024年10月至2025年4月間，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受7,069次攻擊）、政府與軍事機構（5,526 次）和製造業（4,892 次）。

根據統計，2025年第1季全球最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、Google、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和萬事達卡（Mastercard）。

Check Point Software的2025年第1季全球網路攻擊數據統計顯示，駭客攻擊次數攀升，全球各產業中，「教育與研究機構」面臨最多的網路攻擊，每周平均遭受4,484次攻擊，「政府與軍事機構」排名第二，每周平均2,678次攻擊，緊接著是「通訊業」，每周平均2,664次攻擊

從地點看，非洲為當季平均遭受最多網路攻擊的地區，每周平均3,286次攻擊，同比增長39%，其次是亞太地區，每周平均2,934次攻擊，年增38%。其中台灣平均每周遭受4,152次攻擊，位居亞太地區之首，年增率為 17%。

而勒索軟體也持續升溫，與2024年第1季相比成長126%，總計通報達2,289起事件。以北美地區為大宗，占所有通報案件的62%，其次為歐洲（21%）。

針對台灣的調查顯示，台灣最猖獗的惡意軟體為 Formbook。常見惡意軟體包括下載工具（Downloader）、病毒（Groooboor）、竊密軟體（Formbook）、銀行木馬（Rilide）、遠端控制木馬（RAT）、殭屍網路（FakeUpdates）。從2024年10月至2025年4月間，台灣最常見的漏洞利用類型是資訊外洩，影響78%組織。

Check Point指出，從產業來看，科技業遭攻擊情形攀升，隨著企業和消費者愈加仰賴科技與雲端服務，這些平台仍是網路犯罪分子的主要目標。例如微軟（Microsoft）、Google 和蘋果（Apple）等頂尖科技公司，皆登上最常遭攻擊的品牌榜單。社交網路和零售業亦出現顯著的冒充行為，網路釣魚攻擊主要針對如 Facebook、領英（LinkedIn）、WhatsApp 及亞馬遜（Amazon）等大型電商平台。

因知名品牌遭網路釣魚攻擊的事件持續增加，更加凸顯保持警戒的重要性。Check Point也建議使用者可以安裝最新的安全軟體，謹慎辨識來路不明通訊中的警示，避免點擊可疑連結或瀏覽不明網站。

惡意軟體 網路攻擊

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