宏碁陳俊聖：供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘等挑戰

PC品牌大廠宏碁（2353）即將於5月29日召開股東會，宏碁董事長陳俊聖在營業報告書中指出，全球供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘、通貨膨脹及貨幣波動等全球性議題的挑戰，宏碁將隨時保持警覺，彈性調整業務和營運策略，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。

陳俊聖指出，宏碁在過去連續六個季度的營收年對年皆見成長；去年宏碁全年合併營收為2,646.82 億元，營業淨利為48.76億元，稅後淨利55.39億元，每股收益 （EPS）為1.84元。

宏碁Chromebook在去年第3季度及第4季度的出貨量排名全球第一；旗下多元事業引擎的策略亦持續發力，非電腦及顯示器業務約占集團總營收28.3%。截至去年年底，宏碁已有13間公開發行子公司，未來也將會推行更多子公司的公開發行計畫。

陳俊聖表示，宏碁樂觀看待人工智慧發展帶來的變革，致力於運用科技發揮人類的潛能，而非以科技取代人類，充分展現「人本智慧（Human Intelligence）」的理念。

陳俊聖強調，我們將拓展以人工智慧為核心的產品組合，以滿足市場上多元需求，包含兩大領域：運算及應用。在運算領域，我們將人工智慧融入個人電腦、伺服器和工作站之中，並提供學習或分析等工具；另外，我們也強化人工智慧應用層面，涵蓋從業務優化到智慧城市及醫療解決方案等多項領域。

宏碁於2024年推出多款Copilot+ PC，提供多功的性能，同時將運算能力和生產力提升到全新境界。隨著科技的成熟，宏碁預期至今年AI PC將占宏碁整體個人電腦出貨量的40%。

此外，陳俊聖表示，我們也隨時關注國際間人工智慧相關法案的發展趨勢，以因應未來產業發展可能的變化，而為進一步強化公司風險管理、實現永續發展目標及提升公司治理，宏碁將原有的「風險管理委員會」改組為「風險管理與永續發展委員會」，並將責任範圍擴大至網路安全及企業永續發展。

而在ESG方面，宏碁致力從多個面向實踐對環境永續的承諾，在電腦、周邊配件、家用電器及時尙產品等產品線中採用回收材料；為了降低碳排，首款碳中和筆記型電腦亦於今年上市，在產品生命週期的每個環節採取行動，盡量降低碳足跡的影響；我們亦與物流業者合作推動生物燃料解決方案，包含永續的海洋及航空燃料。

宏碁更投資儲能、智慧停車、綠能移動及智慧醫療診斷等解決方案。宏碁將透過創新設計及投資，減少碳排、節省能源，並提高生產力。