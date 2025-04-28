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深化與生態系夥伴關係 莊蓓瑜將出任英特爾台灣區總經理

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英特爾於28日宣布，任命莊蓓瑜為業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理。圖／英特爾提供
英特爾於28日宣布，任命莊蓓瑜為業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理。圖／英特爾提供

英特爾於28日宣布，任命莊蓓瑜為業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，將負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務及行銷工作，為全球客戶提供成長動能，並深化與生態系夥伴關係。此項人事命令自5月1日起生效。

英特爾副總裁與亞太暨日本區總經理莊秉翰表示，很高興由莊蓓瑜領導台灣團隊，持續推動產品發展與業務成長，同時深化與合作夥伴的關係並強化客戶服務。台灣在全球半導體與資通訊產業供應鏈中扮演關鍵角色，更是未來全球AI生態系中不可或缺的戰略樞紐，該公司將持續引領創新，致力於促進客戶及整體生態系的協作和共榮。

在接任上述新職之前，莊蓓瑜為英特爾負責華碩（2357）全球業務的團隊主管，協助拓展與華碩的夥伴關係。莊蓓瑜自2003年加入英特爾台灣分公司的行銷團隊，負責活動管理與規劃，以及商用市場行銷等不同職務。她也曾擔任先進技術業務（Advance Technical Sales，ATS）團隊的亞太暨日本區筆記型電腦平台行銷經理。莊蓓瑜擁有美國波士頓愛默生學院廣告與傳播學士學位。

生態 英特爾 華碩

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