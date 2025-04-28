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大宇資策略入股揚智科技 啟動內容科技雙引擎布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

大宇資（6111）於114年4月28日董事會決議通過擬透過子公司宇全智聯股份有限公司參與揚智科技股份有限公司（3041）之私募案，預計以每股認購價格新台幣21.61元，認購揚智科技私募普通股23,150,000股，總金額為新台幣500,271,500元取得16.51%股權，此投資旨在整合雙方資源，提升市場綜效，攜手開創AI科技發展新局。

揚智科技長年專注於智慧機上盒（STB）與數位家庭應用晶片的設計開發，產品橫跨有線、衛星、地面數位與IPTV等平台，服務逾五億家庭客戶，為全球前三大機上盒晶片供應商之一。近年積極推展AI應用與特殊應用晶片 (ASIC) 設計服務，跨入影像、聲音與智慧裝置等多元領域，並在非洲、南亞、拉丁美洲、中東等新興市場建立穩固通路基礎。

大宇資訊集團擁有深厚文創實力，遊戲與影視內容多元，預計將透過揚智科技終端平台與全球出貨量，擴大內容分發效益，提升用戶互動體驗。近期自研開發AI智能餐飲機器人，結合影像辨識與邊緣運算技術，未來導入揚智AI ASIC技術後，預期可進一步強化效能與市場競爭力。

此外，旗下子公司安瑞科技已於印度、北美與非洲等地建立完整資安服務網絡，未來可望與揚智科技在智能家庭資安領域展開深入合作，強化機上盒作為家庭網路入口的安全防護力。

此項投資將有助大宇資訊以科技賦能內容，推動IC產品生活化；同時也助力揚智科技擴大資源與資本動能，提升產品應用深度與市場滲透率。雙方整合可望打造「內容+終端+AI晶片」的創新商業模式，開啟雙贏新局。

AI 揚智 晶片

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