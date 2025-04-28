海纜超搶手！這兩條海纜還沒蓋好 中華電信預售逾八成

AI及影音串流世代推升寬頻傳輸量快速提升，也讓海纜頻寬容量超級搶手，中華電信（2412）宣布，投資多年的「SJC2」與「Apricot」兩條海纜，雖然尚未完工，但因客戶頻寬需求強勁，2024年底前已預售 80%以上頻寬，證明資本投資正確。

整個地球有70%是海洋，而要全球串連五大洲及各個島之間通訊，關鍵就是「海纜」，全球海纜是乘載全球90%以上國際傳輸量，甚至有統計認為海纜乘載高達99%傳輸量。

過往隨著社群網站、網路影音串流、線上遊戲、電競等應用已經快速驅動全球網路傳輸量快速成長，隨著雲端、AI應用蓬勃發展，根據IDC統計，2024年全球「生成」資料量約159.2ZB，預估2028年將成長一倍來到384.6ZB。

AI趨勢除帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」等網路基礎建設也是AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型雲端服務供應商（CSP）更是斥資數十及上百億美元，獨立佈局全球海纜網路。

多年前中華電信看好國際寬頻傳輸需求快速提升，積極佈局海纜及衛星，中華電信指出，多年前投資的國暨海纜東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，今年將陸續完工登陸，台馬四號海纜將於2026年第3季完工，同時新增1條台澎金海纜

中華電信更高興的宣布，投資多年的SJC2與Apricot兩條海纜，雖然尚未完工，但因客戶頻寬需求強勁，2024年底前已預售 80%以上頻寬，證明我們的資本投資正確。

日前中華電信總經理林榮賜在法說會中提到，今年將有新資料中心及兩條國際海纜SJC2、Apricot，加入營運，目前已有國際知名大型雲端服務業者簽約進駐IDC，海纜預約銷售頻寬亮眼，加上中低軌衛星自第2季起開始商業銷售，可望貢獻推升營運成長

近期中華電信更宣布擴大海纜投資，斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」，中華電信、韓國SK寬頻、日本軟銀及美國Verizon共同籌建，預計2028下半年啟用，是中華電信布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資現在更持續投入國際海纜投資。

中華電信更認為，強化數位韌性，發展先端科技，完善的數位韌性是我們發展業務的後盾，積極布局海、地、星、空全方位的網路韌性，持續在台灣本島擴充備援，並擴建本島及離島間的海纜建設與微波容量，也新增提供 OneWeb 低軌衛星全台涵蓋及中軌衛星服務商 SES 的獨家代理，更攜手日本 NTT 集團，於台灣與日本之間啟用全球首例的IOWN APN全光網路，並進一步實現無暈眩感的的沉浸式VR觀影體驗，為包括消費者虛擬展演在內的各式創新解決方案，開啟無限可能。