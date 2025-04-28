英業達董事會拍板斥資27.6億元 赴美國德州設伺服器廠

英業達（2356）28日公告，董事會通過投資計畫，預計於美國投資不超過8,500萬美元（新台幣27.6億元），在德州設立產品製造基地。

英業達指出，美國子公司為因應未來全球化策略布局及穩定客戶合作關係，滿足客戶出貨地點需求，同時積極爭取開發新客戶或市場，並降低美國關稅政策波動影響，將於美國德州設立產品製造基地。

英業達董事會拍板授權子公司8,500萬美元，在德州尋覓合適廠房，資金用於取得廠房與設備等，資金來源主要為自有營運資金與銀行借款。

英業達總經理蔡枝安先前透露正評估赴德州設廠。供應鏈也傳出，英業達已拍板前往德州租用廠房，建置先進伺服器後段組裝產線，預計最快下半年就可望啟用。