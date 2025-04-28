台亞半導體捐贈雷射電視 提升新竹馬偕醫院醫療教學品質

為善盡企業社會責任並支持醫療品質發展，台亞（2340）半導體偕同台亞醫療公益基金會於28日捐贈新竹馬偕紀念醫院兩部先進高階雷射電視，期望協助醫院於醫療教學、學術交流及臨床訓練等領域，提升視覺化溝通與教學品質。

本次捐贈之雷射電視，係由中強光電（Coretronic Corporation）製造，並搭載日亞化學（Nichia Corporation）全球專利技術製造之雷射LED光源，具備高亮度、高解析度、耐久性強等特性，可有效支援醫療院所對於穩定影像與長時間使用的高標準需求。

捐贈儀式於新竹馬偕紀念醫院舉行，由台亞半導體董事長李國光親自出席。李國光表示，台亞一向秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極投入在地公益，回饋新竹地區，作為在地企業，台亞深知醫療品質對於在地居民的重要性。

台亞醫療公益基金會董事長戴圳家得知新竹馬偕醫院院內原有衛教電視牆因突出設計存在碰撞風險後，迅速推動設備捐贈評估作業，最終選定以穩定耐用、高效能的雷射電視取代既有設施，期盼藉由此舉，強化衛教環境與醫療服務品質。台亞期盼藉由此次捐贈，持續推動社會公益，為提升新竹地區醫療水準盡一份心力。