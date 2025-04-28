全台晶像搶進印度車用顯示器市場！宣布與日本精機合資

顯示器廠全台（3038）晶像（簡稱EDT）28日宣布與日本精機株式會社簽訂「印度工廠合資協議」，雙方將在印度安得拉邦 Sricity 工業園區合資設立NS Instruments India Private Ltd.（簡稱NSIP），預計2026年秋季工廠啟動，2027年正式量產，搶吃高速成長的印度內需市場。

隨美中關稅戰激化，電子製造業從集中化轉為全球化生產，看好印度高成長的車用市場機會，全台晶像宣布25日已與日本精機株式會社簽訂「印度工廠合資協議」，日本精機專注於車載裝置及車載零件的開發與製造，總部位於日本新潟縣長岡市。

日本精機代表取締役社長佐藤浩一已正式與全台晶像董事長王臺光簽約「資本合作協議」，全台晶像表示，為了加強與日本精機的關係並共同追求持續發展，雙方將進行相互持有對方股份的資本合作，不過官方目前並未公布合資持股比例及印度合資公司總投資金額。

全台晶像指出，透過全台高品質的先進觸控顯示技術與相關專業知識，以及日本精機在車載儀表市場長年的經驗、技術實力與全球市場占有率，雙方將投入印度廠TFT液晶模組的製造技術與技術創新，包括開發高附加價值的顯示觸控整合技術，探索並推動新技術與產品的發展。

分析投資印度廠優勢，全台晶像指出，EDT與日本精機將可更快速地提供客戶最新技術的車用儀表顯示器，及時滿足強勁的市場需求。同時，原先由印度以外地區所供應的TFT液晶模組，將轉移為印度由合資公司生產，更可降低關稅及運輸包裝成本，協助客戶日本精機進一步提升其產品的價格競爭力。

日本精機也將是全台晶像新合作客戶，合資公司「EDT-India」會投入TFT液晶模組生產，位於印度安得拉邦 Sricity 工業園區，由全台負責主導及生產及經營管理，印度新廠將以2027年開始量產車載TFT液晶模組為目標，而全台晶像未來將可認列印度合資廠貢獻營收。

全台晶像指出，全球市場對於高解析度、高畫質的TFT液晶顯示器需求在車用領域的需求持續增長，並迅速取代傳統的類比式或數位式被動液晶顯示技術。其中，印度擁有全球最大規模的二輪車市場，TFT液晶顯示器的需求預計將大幅攀升。

不僅全台晶像搶進印度車用內需市場，車用顯示器大廠友達（2409）去年併購BHTC，也是著眼於BHTC在2022年新建印度工廠，有助於友達在快速增長的印度電動車市場迅速建立供應鏈，友達透露，近月來，客戶對在印度是否有在地顯示器模組選項更趨關心。