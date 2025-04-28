AES營業報告書出爐 看好今年BBU業務持續增長

電池模組股王AES-KY（6781）營業報告書出爐，董事長宋福祥指出，隨著5G基地台的布建、人工智能的快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業儲能系統電池模組的需求，其中，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢。資料中心因人工智能快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能。本公司在此市場的新客戶取得亦有具體的進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比仍將逐步提升。

回顧去年，宋福祥表示，輕量型電動載具市場在全球節能減碳的浪潮以及各國政府及產業界的推動下，呈顯了強大的市場滲透力和消費者接受度，而消費者對無碳、健康騎行以及節省燃料的偏好也推動了電動自行車的滲透率提高。但國際間政經情勢動盪、高通膨率造成的購買力下降、品牌供應商高庫存持續去化等問題，導致去年度銷售受到影響。

在中大型工業儲能系統電池模組應用市場上，人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎，推升資料中心、邊際運算、儲存等資訊交流需求，帶動全球各地資料中心布建，品牌伺服器廠商、網通及電力服務商紛紛投入研發資料中心相關架構，鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求將為未來趨勢。

展望後市，宋福祥指出，全球輕量型電動載具銷售正穩步上揚，儘管市場潛力尚未完全釋放，但預計從2024年至2030年間，全球電動兩輪載具將持續成長。據估算，2024年全球電動自行車（E-Bike）市場規模將達到350億美元，到2030年有望攀升至622.5億美元，期間將以接近10%的複合年增長率持續擴大。

他說，在市場持續發展的背後，行業也迎來更多的挑戰。製造商面臨著生產過剩、成本上升、庫存積壓和流動性等多重問題，雖然市場整體仍保持需求態勢，但大量廠商的進入導致供過於求，電動兩輪行業因此陷入了高庫存的泥沼。經過長時間的促銷活動，電動兩輪行業逐漸從高庫存中脫困，儘管主要的消費驅動因素仍存在，但考量到經濟壓力、消費者習慣的改變以及市場動態的不斷變化，對不少知名品牌都構成了挑戰。

此外，因5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升，帶動中大型工業儲能系統電池模組的需求，本公司在這領域已經布局多年，也和國內外客戶有密切交流合作，這將是未來數年本公司重要的成長引擎。