Gartner：2025年全球GenAI支出將達到6,440億美元

研調機構Gartner預測，2025年全球生成式人工智慧（GenAI）支出將達到6,440億美元，較2024年增長76.4%。

Gartner傑出研究副總裁John-David Lovelock表示，初始概念驗證（POC）工作高失敗率以及對當前GenAI成果不滿，導致人們對GenAI能力期望下降。儘管如此，基礎模型提供商每年仍投入數十億美元，提升GenAI模型規模、性能和可靠性。

Lovelock認為CIO傾向於選擇現成商業解決方案，以獲得更可預測實施效果和商業價值，2024年啟動大型內部專案將在2025年面臨詳細審查。CIO將更關注現有軟體供應商提供的GenAI功能。

2025年，GenAI支出在所有核心市場和細分市場都將迎來顯著增。GenAI將對IT支出市場各方面產生巨大影響，這表明未來AI技術將日益成為企業運營和消費產品中不可或缺的一部分。

Gartner預估，2025年，集成AI能力的伺服器、智慧手機、個人電腦（PC）等硬體將成為GenAI支出增長主要驅動因素，其中80%的GenAI支出將用於硬體。

Lovelock表示，市場增長軌跡深受AI設備日益普及影響，預計到2028年，AI設備將占據幾乎整個消費設備市場。隨著製造商將AI作為標準能力嵌入消費設備中，消費者將不得不為其埋單。