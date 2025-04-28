英業達「智慧輸液系統」進軍東部 獲羅東博愛醫院導入

代工大廠英業達（2356）子公司英華達近年積極布局智慧醫療市場發展，而旗下三大主軸之一的「思邁輸液系統」傳出喜訊！羅東博愛醫院近日正式宣布，導入由英業達旗下英華達公司自主研發及製造的「思邁輸液系統」，並成為東部地區首家全面採用智慧輸液連線系統的醫療機構。此次連線系統導入旨在提升臨床照護品質、確保病患安全，並有效減輕護理人員的工作負擔，成為博愛醫院在智慧醫療轉型上的重要里程碑。

博愛醫院院長王文斌表示，羅東博愛醫院自1953年成立以來一直致力於打造智慧醫療環境，此次導入英華達「思邁輸液系統」，不僅能自動下載醫囑、即時掌握輸液狀況及自動回傳輸液記錄，為病患提供更安全、高效的照護服務，並為醫院的智慧化發展奠定堅實基礎。在此次系統導入過程中，英華達團隊高度展現軟、硬體整合的工程實力及服務能力，彈性調整以打造符合醫院臨床需求之系統，未來，我們將持續與英華達緊密合作，探索更多智慧醫療應用，持續強化醫療品質，為病患提供更優質的醫療服務。

在傳統給藥模式下，護理人員需依賴人工設定並遵循三讀五對原則，但仍可能因人為因素導致輸液參數錯誤，影響治療成效與病患安全。「思邁輸液系統」為MIT（Made in Taiwan）自主研發的智慧醫療技術，具備以下三大亮點，協助醫院提升臨床效率與安全性：包括1.自動下載醫囑與阻斷醫療疏失「透過系統串接，可將醫囑輸液參數自動下載至幫浦並精準控制流速，有效降低人工操作錯誤的風險以確保給藥安全」；2.即時監控與異常提醒：「透過智慧連線功能，系統可即時監控輸液過程，當偵測到異常情況（如氣泡、管路阻塞等）時，系統將即時發出警示資訊予護理人員以確保病患安全」。

以及第3.自動回寫給藥紀錄：「透過思邁輸液系統與醫院資訊系統串接，護理人員無需使用傳統手工抄寫之方式，而係將給藥記錄自動回寫至醫院資訊系統，確保給藥紀錄的準確性與即時性，提升醫療流程效率減少護理工時」。英華達醫療事業負責人曾慶安副總經理表示，我們始終致力於推動智慧醫療的發展，此次羅東博愛醫院導入「思邁輸液系統」，不僅提升臨床作業效率，減輕護理人員工作負擔，更為東部地區智慧醫療樹立了全新標竿。

曾慶安強調，思邁輸液幫浦搭配使用的輸液套由尼得立斯研發製造，配合英華達提供適用於思邁輸液幫浦的多款輸液套，包括一般輸液套、計量點滴筒輸液套、NTG藥物輸液套、避光藥物輸液套以及最新推出的輸血輸液套等，所有產品皆為台灣本土研發與製造，未來英華達將持續擴充各項輸液產品，例如：注射幫浦及餵食幫浦等，以完善硬體產品線並將所有資訊整合於同一平台，為台灣智慧醫療的發展貢獻更多力量。