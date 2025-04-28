讓夢想頻率被世界聽見 鴻海基金會榮獲聯經人文企業獎

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會以長期推動的「鴻海獎學鯨」計畫，榮獲第二屆聯經人文企業獎「社會關懷獎—卓越獎」。該獎項由聯經出版與聯經基金會設立，肯定致力實踐人文精神與社會關懷的組織。主辦單位指出，鴻海教育基金會長年扶助清寒學子，兼具規模、深度與制度設計，展現人文關懷的行動力。

鴻海教育基金會自2017年起開辦「鴻海獎學鯨」計畫，目標為協助家境清寒但有志求學的學生能持續升學、不因家貧中斷學業，以讓這些清寒學生有朝一日能靠教育脫貧。計畫開辦至今，已投入逾3.3億元，幫助超過一萬名國小至碩博士學生，2025年預計再發出獎助學金4,300萬元，支持2,000位以上學子穩定求學。計畫採多元補助方式，國小至高中由學校提報與代管經費，大專以上學生則可自行申請，補助金額最高達五萬元。

不同於傳統獎助學金僅止於金錢補助，鴻海獎學鯨強調系列支持，從「贈送魚」到「提供釣竿」再到「串聯資源」。基金會為大專與碩博士得主舉辦實體成長營，課程涵蓋理財、創業、心理素養與AI應用等實務內容；國中小與高中學生則透過激勵分享會為孩子建立信心。歷屆得主也可加入Facebook與LINE社群，形成跨校跨科的人脈支持圈，互相交流與扶持。

同時，基金會更與鴻海集團及多家知名企業合作，包括鼎泰豐、雲朗觀光、一之軒......等，提供獎學鯨得主優先面試機會，讓得主有更多機會登船啟航，將教育扶助延伸至就業支持。

由於鴻海「獎學鯨」的取名，一方面是符合「鴻海」的意象，一方面也是因為傳說有種鯨魚的聲音頻率難以被同類察覺，但仍奮力發聲，希望被世界聽見」，因此在頒獎典禮上，基金會執行長汪用和指出：「對這些清寒家庭而言，貧窮不是形容詞，而是每天都在經歷的現在進行式。我們希望這些經濟艱困的孩子，不會因為家境而限制了發展，希望他們能破浪前行、勇敢逐夢。」她也呼籲更多企業加入支持行列，與基金會一同給予這群抗壓性強、堅韌努力的得主更多的發展機會。

多年來，鴻海獎學鯨改變了許多學生的命運，有人因得到獎學鯨得以暫停打工、專心學習考取研究所後，現在在人人稱羨的大企業工作，也有人被迫離開育幼院必須自立生活時，就是靠獎學鯨挺過疫情困境，也有人因為受到獎學鯨的肯定而重拾自信，成為了企業了中堅幹部......，這些真實的一個個人生被翻轉的故事，是鴻海教育基金會持續前行的動力。