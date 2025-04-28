新漢旗下椰棗科技拓展歐洲資安市場 最快年底開花結果

工業電腦廠新漢（8234）衝刺資安商機，旗下椰棗科技近年營運呈現穩定成長，展望後市，椰棗科技總經理賴冠州指出，椰棗科技目前主要市場在台灣，以政府單位為主，預計今年椰棗科技營收呈現穩健雙位數成長，此外，椰棗科技積極拓展海外市場，預計最快今年底歐洲客戶將有結果。

賴冠州表示，椰棗科技目前市場還是以台灣為主，其中又以政府單位為大宗，占營收比重超過五成，其他就是智慧製造資安需求，這方面客戶主要來自科技業，而傳產業很多設備還沒聯網，自然沒有此需求。

賴冠州解釋，OT資安大部分客群以政府單位為主，一些關鍵基礎設施有需求，比如石油、水、電或國防單位，像水庫的閘道控制器，若由虛擬攻擊將導致實體產生破壞。

椰棗科技2017年成立，目前年營收約達幾千萬規模。賴冠州指出，資安產業特性就是穩健成長，椰棗科技近年每年營收都交出雙位數增長，預期2025年也將呈現相似趨勢，業績呈現雙位數穩定增長。

在海外市場方面，椰棗科技目前處於初期接觸、設計階段，已接觸兩三個潛在客戶，主要是歐洲自動化設備廠商。椰棗科技海外市場拓展將優先以新漢集團既有客戶為主，預計最快今年底將有結果。