連訊通訊參加2025年美國OFC展 聚焦AI數據中心解決方案

光通訊零組件廠商連訊通訊(AOPT)於2025年4月隆重參與美國OFC展覽，本次展出聚焦於高速成長的AI數據中心應用，並成功吸引眾多國際大廠的關注。

連訊此次於OFC展推出多款針對AI數據中心需求設計的創新產品，特色包括高精度、高密度、小型化以及易安裝。特別針對新一代高速傳輸需求進行優化設計，不僅提升連接效能，同時也精簡安裝與維護時間，為建置新型數據中心提供了更具成本效益與效能優勢的解決方案。

展會期間，連訊展示的系列產品廣受國際大廠青睞，現場多家重量級客戶進行深入技術交流，顯示連訊在高速光傳輸領域的領先地位與市場影響力。

除既有產品外，連訊亦在展會中發表矽光子CPO與車用光纖通訊市場之相關應用。矽光子CPO將成為未來數據中心不可或缺的關鍵技術，連訊設計的新方案，能有效解決現有使用瓶頸，深獲客戶的認同。在車用光纖領域，連訊更是最早投入設計的光通訊廠商，具領導地位。已與多家車廠展開合作並進行產品驗證，後續因智能車輛及自動駕駛系統需求迅速成長，將開啟連訊新一波成長動能。

隨著AI數據中心市場需求迅速升溫，連訊2025年第1季營收較去年同期成長近70%。未來連訊將持續專注於高階技術的研發與創新，攜手全球客戶共同迎接AI新時代的機會與挑戰。