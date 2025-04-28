立委質疑台積電赴美連根拔起 證交所：廠商根在台灣

立委質疑台積電赴美設廠，護國神山連根拔起，台股爆跌，成交量僅新台幣2000多億元。台灣證券交易所董事長林修銘表示，廠商根在台灣，充分支持台灣資本市場募資功能；台股今天回到2萬點之上，今年來日均成交量仍在3000億元以上，對台股有信心。

立法院財政委員會今天視察台灣證券交易所業務，對於立委憂心美中關稅大戰，加上台積電赴美，台股量縮價跌後，日成交量無法回到原有3000億元以上水準。林修銘指出，今年以來台股日均值3180億元，其中ETF約占321億元，對於全年成交值維持3000億元以上有信心。

林修銘解釋，台股今年以來下跌15%，由人工智慧（AI）概念股跌勢帶動，川普關稅事件加深台股跌勢；而台股反彈力道也比世界其他股市好，今天已重回2萬點之上。

證交所總經理李愛玲說，台股今年來下跌15%，跌幅大於日、韓，主因是半導體占台股市值45%、成交值占35%；其實對等關稅並未納入半導體，半導體關稅需要另外談。她認為，台灣半導體產業具備堅強的韌性，相信等到關稅議題明朗之後，供應鏈會恢復常態，半導體股也會恢復熱絡。

林修銘指出，近年全球化原已發揮到極致，但今年卻因美中關稅大戰，政經情勢變化，反而讓各國回到區域化，美國、中國形成兩大區塊；台積電赴美設廠，帶動供應鏈投資美國，但是廠商根在台灣，充分支持台灣資本市場募資功能。

立委質疑政府抗中保台政策下，中國註冊返台掛牌KY股票銳減，是否要讓這些KY股安樂死。李愛玲強調，證交所全球引資策略下，對於位在中國的KY股也一視同仁；雖然受政經情勢影響，KY股掛牌減少，但證交所仍協助在中國等地註冊公司申請返台掛牌上市。

李愛玲表示，證交所努力讓台灣成為國際級市場及亞洲資產管理中心，盼台灣股市成為全球企業籌資首選平台，持續向海外招商。例如透過新加坡KPMG安侯建業，可以面對東南亞市場，提供台商與海外優質公司交流技術，吸引外資投資台股。

她解釋，證交所提供企業上市前後一條龍服務，提高台灣資本市場國際能見度。今年因應政經國際情勢，將持續關注國際變化，對投資人直接獲取重大訊息，要求上市公司須及時澄清及管理，在資金狀況可以情況下買回回庫藏股。

金管會副主委陳彥良則引用金庸武俠小說「倚天屠龍記」九陽真經內文，「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，來形容台股的韌性。