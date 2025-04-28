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美股長線看多 把握入市機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普貿易政策的擔憂，股市2025年以來震盪劇烈，而在目前川普關稅談判、削減開支等，最終目的是改善美國財政結構，降低美國債務，有利美國長期向上發展，此外，美國是全球創新主要推動者，引領全球創新變革，Bloomberg數據顯示2025及2026年，美國S&P 500企業獲利預估依舊持續保持雙位數成長，彰顯出美國企業獲利深具高成長潛力，此時股市逢低則是入市機會。

美國股市表現長期領先全球，美股報酬率相較全世界主要國家股市表現來得好。歷史數據顯示近十年(2015-2024)總報酬率排名主要國家地區中第一，大部分年度表現則是位居前列，且風險相對適中，美股近十年年化波動率低於日本、中國大陸及香港等股市表現。與其說是關稅之亂，不如說是布局美股的時機。

00858永豐美國大型500股票ETF基金（00858）經理人陳沛瑩表示，今年以來該ETF規模增加126%，買氣依舊旺盛。川普2.0政策長期利多美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等直接提升本土企業競爭力。政策受惠產業如金融、科技、工業、醫療、製造及傳統能源等多有表現機會。台灣上市追蹤美國大市值的ETF中，00858成分股包含美國大市值公司，類股包含金融、工業、能源、電子等，具有多元分散優勢，擁有配息機制，適合追求美股成長契機，同時也兼顧有定期息收需求的投資人。

00858基金投資挑選標的首重大市值企業，整體長線趨勢向上，而00858的成分股便符合此特性，成分股中涵蓋蘋果、輝達（NVIDIA）、波克夏海瑟威、好市多、禮來、艾克索美孚等一次打包美國多產業巨頭。建議逢低布局美股，透過買進美國市值型ETF有機會享受長期成長的果實。

ETF 美國 美股

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