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元晶：美業者詢問合作增加 下半年海外銷售盼逾1/3

中央社／ 新竹28日電

太陽能廠元晶表示，美國日前宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，使得美國業者詢問合作的機會增加。元晶布局美國和日本等海外市場已2年以上，期望2025年下半年海外銷售比重可達1/3以上。

美國日前宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，元晶今天指出，美國政府除了遏止反補貼及反傾銷，同時表明反規避及反走私的立場。

元晶表示，市場時有傳聞太陽能電池製造到印刷導電膠之前以及模組組框前，將這些近成品運送到一些國家去做最後一道的加工，再出口至美國，以規避高額關稅。

元晶指出，因美國對於東南亞祭出高關稅措施，美國業者近期詢問合作的機會增加，短期東南亞傾銷台灣恐會增加，長期來看東南亞各國應該會對美國高關稅採取應對措施，東南亞純製造的成本應該會拉高。

元晶表示，期望政府能夠針對海外低價傾銷的太陽能產品進行像美國一樣的反補貼和反傾銷「雙反」，以及反規避的審查，確保台灣不會陷入東南亞倒貨或協助規避及走私的國家。

元晶在營業報告書中指出，為避免過度倚賴國內市場，2023年開始耕耘日本市場，成功接洽日本電力公司，雙方擬定模組代理合約，希望於2025年開始共同拓展日本市場。

至於美國市場，元晶表示，美國太陽能模組製造產能持續增加，超過50GW規模，美國卻沒有較大的電池產能，提供元晶電池外銷美國的機會，目前已有15家模組廠聯繫商談中，並有數家開始送樣測試，期望2025年下半年海外銷售比重可達1/3以上。

太陽能電池 東南亞 美國

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