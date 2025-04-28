英業達醫療布局再傳捷報 思邁輸液系統獲羅東博愛醫院導入

英業達（2356）醫療布局再傳捷報，旗下英華達自主研發及製造的「思邁輸液系統」，獲羅東博愛醫院正式導入，也是東部地區首家全面採用智慧輸液連線系統的醫療機構。

博愛醫院院長王文斌表示，在此次系統導入過程中，英華達團隊高度展現軟、硬體整合的工程實力及服務能力，彈性調整以打造符合醫院臨床需求系統，未來將持續與英華達緊密合作，探索更多智慧醫療應用，持續強化醫療品質。

英華達醫療事業負責人曾慶安表示，思邁輸液幫浦搭配使用的輸液套由尼得立斯研發製造，配合英華達提供適用於思邁輸液幫浦的多款輸液套，包括一般輸液套、計量點滴筒輸液套、NTG藥物輸液套、避光藥物輸液套以及最新推出的輸血輸液套等。

曾慶安指出，所有產品皆為台灣本土研發與製造，未來英華達將持續擴充各項輸液產品，例如注射幫浦及餵食幫浦等，以完善硬體產品線，並將所有資訊整合於同一平台，為台灣智慧醫療發展貢獻更多力量。

英華達說明，在傳統給藥模式下，護理人員需依賴人工設定並遵循三讀五對原則，但仍可能因人為因素導致輸液參數錯誤，「思邁輸液系統」為英華達自主研發的智慧醫療技術，可自動下載醫囑與阻斷醫療疏失，並即時監控與發出異常提醒，及自動回寫給藥紀錄。