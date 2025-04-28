MSI便攜式旅充 EZgo 上市 布局移動充電藍海

全球電競與智慧能源領導品牌MSI微星（2377）宣布，旗下首款便攜式電動車充電樁MSI EZgo即日起正式現貨開賣！

繼4月官方商城預購期間大獲好評，並於上週台北車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）首度亮相後，MSI EZgo現已於微星官方商城及全省全國電子門市全面供應，正式進軍智慧移動充電市場。

隨著電動車市場持續成長，配套充電設施的不足已成為車主普遍面臨的挑戰。尤其在集合住宅、民宿旅宿、公共停車場等場域，固定式充電樁的建置速度往往趕不上電動車保有量的擴增。

在此趨勢下，便攜式充電設備（旅充）憑藉靈活、輕便、無需複雜施工的特性，逐漸成為電動車主日常與長途出行的重要配備。隨著電動車滲透率持續攀升，對於「隨插即用」充電方案的需求也同步擴大，成為推動智慧移動生活不可或缺的一環。

微星推出EZgo便攜式充電樁，正是基於對移動充電新需求的洞察，結合自身硬體設計與智慧應用優勢，為電動車主打造更彈性、更安心的充電體驗。

專為經常出差與旅行的電動車車主設計，MSI EZgo以「輕巧便攜、可換插頭、強固耐用」為核心，搭載最高可達每小時7kW的充電速度，配備1.8吋螢幕與多色狀態燈，讓車主即時掌握充電進度與異常狀態，並透過錯誤代碼快速排除障礙。

在電源配置方面，EZgo標配兩種插頭：包括適用於居家常見三孔插座的NEMA 5-15插頭（150公分），以及適用於高功率充電情境的NEMA 14-50插頭（30公分），並採用通過UL2263及UL817國際安全標準的專用線材，具備耐高溫、抗阻燃特性，有效防範過載或短路引發的風險。

針對戶外與彈性充電需求，EZgo具備IP66防水防塵等級、樁體耐壓2噸、槍線耐重20噸的高耐用規格；總體包含電源線、樁體、充電槍，充電距離可達5.6至6.8公尺，輕鬆適應各種停車場與露營場域。智慧功能則支援預約排程、電流調整，並可透過藍牙連接手機APP「MSI aConnect」遠端操作，提升使用便利性。

MSI為EZgo提供2年產品保固，並搭配高達1億5000萬新台幣的產品責任險，同時設立專屬客服支援，無論平日或假日皆能即時提供售後服務，讓每一位車主充電更安心。