快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

研調：今年第2季全球伺服器估季增1.8% 鴻海、緯創表現將較佳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

根據DIGITIMES最新產銷報告預估，2025年第1季全球伺服器出貨較前季衰退3.1%，表現略好於預期，2025年第2季全球伺服器出貨預期成長1.8%，其中，台系代工廠方面，第2季出貨預期以緯創（3231）、鴻海（2317）表現較佳。

Meta第1季因擔憂位於墨西哥代工廠可能被課稅，而加大通用型機種出貨力道，Google亦積極更新通用型機種平台。品牌商表現則不如預期，主因企業在關稅陰影下，採購將更為保守。中系雲端業者則因景氣回升與DeepSeek效應激勵，第1季出貨不減反增。

川普持續針對不同國家、不同產品推出不同關稅政策，現階段伺服器受影響雖較其他產品為低，但部分業者仍擔心後續關稅將提升，而於第2季進行提前備貨。美系業者中，Google、亞馬遜(Amazon)的通用型機種及自研AI機種出貨皆可望成長，不同雲端業者採購的NVIDIA GB200 AI伺服器也將開始放量。品牌商中，則以美超微(Supermicro)為因應關稅而較積極拉貨。

台系代工廠方面，第2季出貨預期以緯創、鴻海表現較佳，緯創因品牌商的通用型、AI伺服器出貨皆將增加而受惠，鴻海則有GB200伺服器將放量出貨有利因素支撐。

伺服器 關稅 鴻海

延伸閱讀

為川普關稅辯護 美財長：創造不確定性讓美占上風

AI伺服器需求成下半年關鍵 野村按讚這些台廠：重申「買進」

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

美系外資調降6家蘋果供應鏈目標價 鴻海、大立光也難逃

相關新聞

上半年面板驅動IC價格跌勢趨緩 但有3變數

今年上半年中國補貼政策和對等關稅議題，對品牌在面板的操作策略造成不小的影響，間接牽動面板驅動IC（Driver IC）的...

研調：今年第2季全球伺服器估季增1.8% 鴻海、緯創表現將較佳

根據DIGITIMES最新產銷報告預估，2025年第1季全球伺服器出貨較前季衰退3.1%，表現略好於預期，2025年第2...

南亞科：DRAM市場上半年可望復甦 衝刺高價值產線

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科預期，常規DRAM市場可能在上半年開始復甦，公司將積極調整產線，朝DDR5、LPD...

高雄R17世運站東側公辦都更啟動 供台積電產業鏈員工安家

台積電高雄5座廠預計2027年完工，高市府選定距離台積電廠房僅5分鐘車程的R17世運站東側A5街土地進行公辦都更，除興建...

欣興董座曾子章：高階載板強勁復甦 若無關稅變數復甦會更快

欣興（3037）董事長曾子章28日受訪提到，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，但目前加上關...

格棋化合物半導體 獲第23屆金峰獎雙料肯定

台灣專業碳化矽（SiC）長晶技術領導廠商格棋宣布，獲第23屆「金峰獎—大型企業組」十大傑出企業之肯定，創辦人暨董事長張忠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。