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高雄R17世運站東側公辦都更啟動 供台積電產業鏈員工安家

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地將進行公辦都更。模擬圖／高雄捷運局提供
高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地將進行公辦都更。模擬圖／高雄捷運局提供

台積電高雄5座廠預計2027年完工，高市府選定距離台積電廠房僅5分鐘車程的R17世運站東側A5街土地進行公辦都更，除興建A級商辦，可分別618戶供應企業安家，是高市府為台積電「量身訂做」的都更案。

配合台積電高雄廠興建及量產，市府今天辦理高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓公辦都市更新招商說明會，吸引建設公司、資產管理機構及投資公會與會。

高市副市長林欽榮說，台積電P1廠今年下半年將投入量產，P2廠年底完工，P3廠進行結構工程中，P4與P5廠今年3月已通過都市設計及環評作業，5座廠房預計2027年完工，將是全球規模最大的先進晶圓製程聚落，估可創造超過7千個高科技職缺及2萬個營建相關工作機會。

因應台積電進駐，帶來供應鏈的相關需求，市府擇定捷運世運站東側A5街廓，進行公辦都更，基地距台積電廠區僅5分鐘車程，將規畫產業辦公室及企業安家住宅，開發總樓地板面積約38萬坪，總投資金額約93億元，共負比為69.9％，並特別規畫6150坪的A級商辦及600坪的產業作業空間，專供半導體及高科技企業進駐。

高雄捷運局長吳嘉昌表示，此案建蔽率50％、容積率300％，容積最高可提升至法定容積的1.5倍，中油已依都市計畫規定將土地捐贈為高雄市所有，並由捷運局依都市更新條例公開評選實施者。基地距捷運R17世運站僅150公尺，規畫商辦及住宅2樓大樓，實施者需興建立體連通廊道，銜接捷運R17世運站，預計自開工日起算，3年半內興建完成，標案8月8日截止收件。

台積電高雄5座廠預計2027年完工，高市府選定距離台積電廠房僅5分鐘車程的R17世運站東側A5街土地進行公辦都更。記者王昭月／翻攝
台積電高雄5座廠預計2027年完工，高市府選定距離台積電廠房僅5分鐘車程的R17世運站東側A5街土地進行公辦都更。記者王昭月／翻攝
高市副市長林欽榮指高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地，將興建A級商辦供台積電產業鏈進駐，並滿足企業安家需求。記者王昭月／攝影
高市副市長林欽榮指高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地，將興建A級商辦供台積電產業鏈進駐，並滿足企業安家需求。記者王昭月／攝影
高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地將進行公辦都更。模擬圖／高雄捷運局提供
高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓4200坪土地將進行公辦都更。模擬圖／高雄捷運局提供
高市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，左起依序為仲量聯行董事總經理侯文信、高雄市副市長林欽榮、捷運局長吳嘉昌。記者王昭月／攝影
高市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，左起依序為仲量聯行董事總經理侯文信、高雄市副市長林欽榮、捷運局長吳嘉昌。記者王昭月／攝影
配合台積電高雄廠興建及量產，市府今天辦理高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓公辦都市更新招商說明會。記者王昭月／攝影
配合台積電高雄廠興建及量產，市府今天辦理高雄捷運紅線R17世運站東側A5街廓公辦都市更新招商說明會。記者王昭月／攝影

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