欣興董座曾子章：高階載板強勁復甦 若無關稅變數復甦會更快

欣興（3037）董事長曾子章28日受訪提到，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，但目前加上關稅變數來看，欣興自己本身技術與生產持續精進，目標楊梅廠今年內就要獲利，光復廠也要在本季提早拚賺錢，力求整體營運績效提升。

曾子章今日首度對媒體導覽旗下最先進的綠色製造的楊梅廠。他說，公司很勇敢，持續投資，不僅光復廠目標第二季會獲利，楊梅廠在更多客人加入下也目標今年內開始賺錢。

提到景氣，他說，「若沒有川普對等關稅因素，其實欣興本身看復甦可能會更快，目前觀察有些客戶可能會保守下修、可能6-7月更明朗，雖然目前客人需求都沒變，但我們自己心裡也要心裡有數做好準備。」

他提到，不考慮川普因素，欣興自己載板可望強勁復甦，公司實際直接銷售美國不到2%，仍看間接客戶直接客戶配合客人需求。

他也提到，欣興看待高階載板強勁復甦，公司客戶群多元廣泛，第二產品先進化自動化在產業跑比較快，另外地緣政治或是川普對等關稅沒特別再加劇的話，預期2026初步看來仍會是好年。