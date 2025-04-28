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格棋化合物半導體 獲第23屆金峰獎雙料肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格棋獲第23屆金峰獎雙料肯定。格棋副總經理賴柏帆（左）和業總監務吳義章代表領獎。圖／格斯提供
格棋獲第23屆金峰獎雙料肯定。格棋副總經理賴柏帆（左）和業總監務吳義章代表領獎。圖／格斯提供

台灣專業碳化矽（SiC）長晶技術領導廠商格棋宣布，獲第23屆「金峰獎—大型企業組」十大傑出企業之肯定，創辦人暨董事長張忠傑更同時獲「十大傑出創業楷模」。

由中華民國傑出企業管理人協會主辦的「金峰獎」，旨在表彰於企業經營、創新研發與領導管理等領域表現卓越的企業與領袖。

張忠傑表示，格棋專注SiC長晶技術研發已近10年，這項榮譽是團隊長期投入的共同成果，未來將持續強化技術實力，結合綠色永續理念，拓展國際市場。

格棋持續深耕晶體生長與晶圓製造領域，產品廣泛應用於電動車、AI伺服器、儲能系統等高成長產業，成為推動次世代能源轉型的推手。因應全球對先進功率元件日益攀升的需求，格棋積極部署8吋SiC晶圓產能，預計至2025年底，8吋SiC長晶爐將擴增至百台規模，並將進軍日本、歐洲與北美等國際市場，進一步強化全球戰略布局。

格棋自有開發的四大技術優勢涵蓋：嚴謹的原材料物性控管、精準穩定的籽晶沾黏技術、先進熱場參數控制，以及高穩定性的模組設計與組裝。此一完整技術鏈不僅有效降低晶體缺陷率，更顯著提升晶圓的效率、穩定性與使用壽命，奠定格棋於高效能SiC材料領域的領先地位。此外，格棋也導入「虛擬IDM」營運模式，串聯從原料、加工、磊晶、設計到元件製造的上下游資源，提供一站式整合解決方案。

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