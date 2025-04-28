可成發聲明稿 嚴正駁斥股東名冊外洩

金屬機殼廠可成（2474）與外資股東TIHIM近期雙方口水戰不斷，28日遭指控疑股東名冊外洩，對此，可成發布聲明稿駁斥，以下為聲明稿全文：

可成針對今日外資股東TIHIM所發新聞稿，藉稱股東名冊外洩之虛假疑慮，對本公司進行不實指控，本公司特此嚴正聲明回應如下，並請所有投資人安心：

一、本公司依法管理股東名冊資料，並依規定公開徵求資訊

可成科技依法管理股東名冊資料，並依法受理符合規定之股東委託書徵求申請，相關資訊均已公開揭示於股東會開會通知中，供全體股東及市場查閱。本公司從未將股東名冊資料主動提供予任何非依法取得資格之第三方。

二、本公司股東資料依法管理，並受嚴格內部控制保護

可成科技依法管理股東名冊資料，所有資料限於依法定用途由公司指定單位持有及使用，並受資訊安全政策嚴格保護，迄今未曾發生主管機關或司法機關認定之資料外洩情事。

本公司嚴正澄清，股東名冊屬於可成科技依法管理之公司資產，並非由任何單一股東或經營團隊個人持有或支配。任何將股東名冊與特定股東個人劃上等號之言論，均屬嚴重誤導，刻意混淆視聽，本公司對此予以駁斥。

三、本公司恪守公司治理原則及中立立場

可成科技深知健全的公司治理為企業永續經營之基石。面對股東委託書徵求事宜，我們一律恪守公司治理原則及中立立場，嚴格遵循相關法令規範，未偏袒任何股東或特定徵求人。

四、本公司資訊安全管理機制嚴謹

可成科技已建立嚴格的資訊安全管理機制，確保股東個人資料受到妥善保護，未曾發生外洩情事，並持續強化資安防護措施，確保資訊安全無虞。

特此聲明如上