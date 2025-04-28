快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

可成發聲明稿 嚴正駁斥股東名冊外洩

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
可成科技。 翻攝自Google Map
可成科技。 翻攝自Google Map

金屬機殼廠可成（2474）與外資股東TIHIM近期雙方口水戰不斷，28日遭指控疑股東名冊外洩，對此，可成發布聲明稿駁斥，以下為聲明稿全文：

可成針對今日外資股東TIHIM所發新聞稿，藉稱股東名冊外洩之虛假疑慮，對本公司進行不實指控，本公司特此嚴正聲明回應如下，並請所有投資人安心：

一、本公司依法管理股東名冊資料，並依規定公開徵求資訊

可成科技依法管理股東名冊資料，並依法受理符合規定之股東委託書徵求申請，相關資訊均已公開揭示於股東會開會通知中，供全體股東及市場查閱。本公司從未將股東名冊資料主動提供予任何非依法取得資格之第三方。

二、本公司股東資料依法管理，並受嚴格內部控制保護

可成科技依法管理股東名冊資料，所有資料限於依法定用途由公司指定單位持有及使用，並受資訊安全政策嚴格保護，迄今未曾發生主管機關或司法機關認定之資料外洩情事。

本公司嚴正澄清，股東名冊屬於可成科技依法管理之公司資產，並非由任何單一股東或經營團隊個人持有或支配。任何將股東名冊與特定股東個人劃上等號之言論，均屬嚴重誤導，刻意混淆視聽，本公司對此予以駁斥。

三、本公司恪守公司治理原則及中立立場

可成科技深知健全的公司治理為企業永續經營之基石。面對股東委託書徵求事宜，我們一律恪守公司治理原則及中立立場，嚴格遵循相關法令規範，未偏袒任何股東或特定徵求人。

四、本公司資訊安全管理機制嚴謹

可成科技已建立嚴格的資訊安全管理機制，確保股東個人資料受到妥善保護，未曾發生外洩情事，並持續強化資安防護措施，確保資訊安全無虞。

特此聲明如上

可成

延伸閱讀

資安黑洞！美防長遭爆偷拉「髒線」 繞開資安防護用Signal傳機密

警調上午6時按門鈴查連署 罷免林沛祥領銜人：請尊重睡覺基本人權

領銜人被約談「基隆絕沛」發5點聲明 關注一事Never Again

「幽靈連署」領銜人可判5年重刑？中選會這樣說

相關新聞

格棋化合物半導體 獲第23屆金峰獎雙料肯定

台灣專業碳化矽（SiC）長晶技術領導廠商格棋宣布，獲第23屆「金峰獎—大型企業組」十大傑出企業之肯定，創辦人暨董事長張忠...

可成發聲明稿 嚴正駁斥股東名冊外洩

金屬機殼廠可成（2474）與外資股東TIHIM近期雙方口水戰不斷，28日遭指控疑股東名冊外洩，對此，可成發布聲明稿駁斥，...

台積電高雄P6廠建哪裡？ 高市經發局：廠區周邊為主

台積電可能在高雄增設第六廠，高市議員何權峰今日在議會追問水電供應及P6設置地點。經發局長廖泰翔回應，以廠區周邊整體規畫為...

英特爾台灣區總經理莊蓓瑜出任 負責市場業務及行銷

英特爾（Intel）今天宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務...

深化東南亞經貿布局 康舒董座許介立：擴大合作才能克服挑戰

電電公會副理事長暨康舒（6282）董事長許介立25日指出，台灣近2年在東南亞地區累積的貿易總額不斷成長，也讓台灣坐穩了東...

日亞化追討德國舊案賠償 億光反擊：專利已過期 無礙現有產品

LED封裝大廠億光電子（2393）針對日亞化（Nichia）日前發布有關德國訴訟的聲明做出回應，強調該損害賠償爭議是20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。