台積電高雄P6廠建哪裡？ 高市經發局：廠區周邊為主

台積電可能在高雄增設第六廠，高市議員何權峰今日在議會追問水電供應及P6設置地點。經發局長廖泰翔回應，以廠區周邊整體規畫為方向；金屬中心若遷移需要中長期規畫，目前會以廠區周邊不需要中長期配合的土地為準。

經濟部長郭智輝在立法院透露，台積電若設第六廠，土地、水及電有準備。針對台積電擴廠預定地，之前曾傳聞橋頭白埔產業園區及高楠公路旁的金屬工業研發中心。

高市議會今日進行財政部門質詢，議員何權峰表示，經濟部長郭智輝說P6廠的土地水電都準備好了，土地會在哪裡？經發局長廖泰翔回應，市府針對第6廠有跟台積公司進行完整討論，土地初步有敲定方向，最後以企業評估為主，朝廠區周邊整體規畫為進行方向。

何權峰追問，金屬中心可能遷移，會不會成為台積電腹地？廖泰翔說，建廠要跟土地提供期程搭配，金屬中心用地若遷移需要中長期規畫，目前來說，還是以周邊不需要中長期配合的土地為準；高雄供電完全沒有問題，六座廠的製程需要12.5萬公噸再生水，已經有完整規畫，可以符合企業需求及期程。

何權峰也提醒，除第六廠外，也有可能第七或第八廠持續擴產，市府要把土地、水電準備好，努力爭取。根據經發局規畫，目前楠梓產業園區附近，原中油高煉廠區域、半屏山下仍有空間可擴廠。