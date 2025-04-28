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預期增稅影響 第2季全球伺服器估季增1.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES最新產銷報告預估，今年第1季全球伺服器出貨較前季衰退3.1%，表現略好於預期，Meta第1季因擔憂位於墨西哥代工廠可能被課稅，加大通用型機種出貨力道，Google也積極更新通用型機種平台。品牌商表現則不如預期，主因企業在關稅陰影下，採購將更為保守。中系雲端業者則因景氣回升與DeepSeek效應激勵，第1季出貨不減反增。今年第2季全球伺服器出貨預期成長1.8%。

川普持續針對不同國家、不同產品推出不同關稅政策，現階段伺服器受影響雖較其他產品為低，但部分業者仍擔心後續關稅將提升，而於第2季進行提前備貨。美系業者中，Google、亞馬遜（Amazon）的通用型機種及自研AI機種出貨皆可望成長，不同雲端業者採購的NVIDIA GB200 AI伺服器也將開始放量。品牌商中，則以美超微（Supermicro）為因應關稅而較積極拉貨。

台系代工廠方面，第2季出貨預期以緯創（3231）、鴻海（2317）表現較佳，緯創因品牌商的通用型、AI伺服器出貨皆將增加而受惠，鴻海則有GB200伺服器將放量出貨有利因素支撐。

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