深化東南亞經貿布局 康舒董座許介立：擴大合作才能克服挑戰

電電公會副理事長暨康舒（6282）董事長許介立25日指出，台灣近2年在東南亞地區累積的貿易總額不斷成長，也讓台灣坐穩了東南亞重要經濟樞紐的地位。面對關稅議題，許介立直言，雖然台灣在當下國際經貿互動上仍存有一些挑戰，但自己仍然堅信，台廠夥伴們應該持續且積極的向外尋求合作機會，唯有如此才能有效地帶動更多資金湧入市場，並進一步提升我國整體的經貿實力。

電電公會25日攜手菲律賓台北貿易暨投資中心召開「菲律賓投資論壇」，並邀集各方領袖到場齊聚，而許介立也以「亞太產業合作推動委員會 菲律賓分組 副召集人」的身分現身致詞，面對台灣產業現況，許介立提到，台灣在技術創新和產業升級方面的努力，使其在全球市場中具備競爭力。近年來，隨著政府加速推動基礎建設的完善，經濟發展動能強勁，尤其是在數位轉型的浪潮下，帶動了更多的就業機會和產業升級。

許介立表示，台灣在東南亞地區的重要性逐漸上升，而目前也有許多台商正積極的前往開拓市場，尋求投資的機會。對此，他也提醒，台灣在經濟上的專業優勢和稅制優惠，為當前促進貿易增長的關鍵。他說，近年隨著國際經濟形勢的變化，台灣政府積極強化網路基礎建設，並致力於推動相關產業的升級，提升競爭力和就業機會。

許介立提到，台灣與其他國家的合作，尤其是在「資訊科技」及「商業」領域，能夠促進雙方的長期價值互動。儘管面對挑戰，大家也應該對未來市場動能保持著樂觀態度，他認為台灣的企業應持續把握國際市場機會，強化與當地企業的合作，共創雙贏局面。展望未來，他除了代表電電公會對於加強台灣與其它國家的經貿聯繫表示期待外，也重申，這不僅是台灣的挑戰，也是邁向更美好未來的機會。