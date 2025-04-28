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英特爾台灣區總經理莊蓓瑜出任 負責市場業務及行銷

中央社／ 新竹28日電
英特爾任命莊蓓瑜為業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理。圖／英特爾提供
英特爾任命莊蓓瑜為業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理。圖／英特爾提供

英特爾（Intel）今天宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務及行銷工作，並深化與生態系夥伴關係。這項人事命令自5月1日起生效。

英特爾發布新聞稿，英特爾副總裁與亞太暨日本區總經理莊秉翰說，台灣在全球半導體與資通訊產業供應鏈中扮演關鍵角色，更是未來全球人工智慧（AI）生態系中不可或缺的戰略樞紐，英特爾將持續引領創新，致力於促進客戶及整體生態系的協作和共榮。

莊秉翰表示，莊蓓瑜將領導台灣團隊，持續推動產品發展與業務成長，同時深化與合作夥伴的關係，並強化客戶服務。

英特爾指出，莊蓓瑜之前為英特爾負責華碩全球業務的團隊主管，協助拓展與華碩的夥伴關係，並成功促進業務增長。

英特爾表示，莊蓓瑜自2003年加入英特爾台灣分公司的行銷團隊，負責活動管理與規劃，以及商用市場行銷等不同職務。她也曾擔任先進技術業務團隊的亞太暨日本區筆記型電腦平台行銷經理，致力於與ODM和OEM夥伴合作，進行產品設計導入。

英特爾指出，莊蓓瑜擁有美國波士頓愛默生學院廣告與傳播學士學位，其專業橫跨軟硬體工程、行銷規劃、業務開發、客戶服務及專案管理等。

生態 英特爾 華碩

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