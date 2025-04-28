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日亞化追討德國舊案賠償 億光反擊：專利已過期 無礙現有產品

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
億光電子樹林總部。記者籃珮禎攝影
億光電子樹林總部。記者籃珮禎攝影

LED封裝大廠億光電子（2393）針對日亞化（Nichia）日前發布有關德國訴訟的聲明做出回應，強調該損害賠償爭議是2012至2017年間舊有專利訴訟的延伸程序，且核心專利早已期滿失效，對公司現有產品營運「毫無影響」。

億光指出，日亞化此次追討損害賠償，源於雙方多年前在德國的專利訴訟。然而，該案所涉及的日亞化歐洲YAG專利EP936682（德國專利DE69702929），已明確於2017年7月29日期滿失效。因此，億光強調，此舊案爭議與公司及其德國子公司目前的產品銷售無關。

億光表示，對於此延伸的損害賠償程序，「相信最終將得到有利的判決」。為進一步佐證其立場，億光強調近年來已接連獲得美國（最高法院，US5998925/US7531960）、澳洲（高等法院，AU720234）、中國大陸（最高人民法院，CN200610095837.4）及台灣（最高行政法院，TW383508）的勝訴判決，成功挑戰日亞化相關YAG專利並獲判無效的先前勝訴紀錄作為佐證。

億光最後重申，公司一貫尊重智慧財產權，並將持續透過合法途徑保護自身技術創新，全力捍衛客戶與股東權益。公司將密切監控全球專利動態，確保在公平競爭環境下穩健發展。

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