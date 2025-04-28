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Gogoro：在美那斯達克申請轉板 仍維持上市資格

中央社／ 台北28日電
睿能創意（Gogoro）在美國資本市場動向備受關注。圖／Gogoro提供
睿能創意（Gogoro）在美國資本市場動向備受關注。圖／Gogoro提供

睿能創意（Gogoro）在美國資本市場動向備受關注，Gogoro今天上午接受記者詢問回覆，已提出申請由美國那斯達克全球精選市場轉板至那斯達克資本市場，正在等待申請結果，申請期間仍維持上市資格並繼續交易。

Gogoro股價在2024年9月中旬跌破1美元，根據資料，那斯達克主管機關在去年10月底發出通知函，告知Gogoro股價過去連續30個交易日，收盤買入價格低於規定每股最低1美元要求，Gogoro需在180天寬限期內、亦即至2025年4月28日止，符合最低股價走勢規定。

那斯達克主管機關指出，若到今年4月28日Gogoro未能合規，Gogoro仍有資格申請將普通股轉板至那斯達克資本市場（Nasdaq Capital Market），另獲得額外180天寬限期，並提出改善計畫。

Gogoro當時指出，那斯達克通知函不影響公司日常業務營運，會採取合理措施合乎規定。

展望今年營運，Gogoro在2月中旬財報說明會中預期，今年台灣兩輪車市場維持2024年水準，預期公司95%營收來自台灣市場；Gogoro持續加速電池升級計畫，預計今年底完成，預估今年營收介於2.95億美元至3.15億美元區間。

Gogoro 那斯達克

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