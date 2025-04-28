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可成外資股東TIH再發聲明 駁斥中資傳聞

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
可成科技。 翻攝自Google Map
可成科技。 翻攝自Google Map

可成（2474）外資股東 TIH 28日早上再發出聲明稿，全力駁斥中資傳聞，以下為聲明稿內容：

針對有傳聞指稱新加坡外資股東TIH為「假外資，真滲透」、「假改革，真奪權」、「中資影子隱現」云云，內容實屬不實，明顯意圖擾亂證券市場、打擊投資人信心，特予澄清如下：

本公司等於112年向可成科技就112年股東常會行使提案權時，即遭有心人士誣指為假外資，當時主管機關金管會進行相關查核後，並未認定有何不法事項。不料，事隔二年，竟又有不肖人士再次誣指本公司等為假外資、中資影子，顯然冷飯熱炒，浪費社會資源。但本公司等仍歡迎相關主管機關進行查核，本公司等定當全力配合。

本公司等雖持股僅1%，並提名1席董事、3席獨立董事，然所提名之獨立董事均係專業人士，具有中立性及獨立性，不歸屬任何人，而可成科技外資持股比例高達35%，扣除經營團隊洪水樹家族持股後，尚有高達80%以上股份流通在外，本公司等提名優秀之董事及獨立董事人選，讓所有可成科技股東有更多選擇，有何可受質疑之處？

況以本公司等進行委託書徵求，就牽扯本公司等爭奪經營權，更是荒唐可笑，本公司等作為徵求人，依法至多徵求6%股權之委託書，請問6%股權的委託書是要如何爭奪經營權？倘若6%股權的委託書即可奪得可成科技之經營權，豈不是表示可成科技股東認為經營團隊洪水樹家族色彩過於濃厚，董事會需要有更多不同人士來監督？

本公司等為外資，向來遵守法令，出面徵求委託書是希望爭取眾多股東認可並支持本公司等提名的董事及獨立董事人選，積沙成塔，眾志成城，絕不會違法徵求委託書。況本公司等手上並無可成科技股東名冊，可成科技股東名冊係掌握在可成科技及經營團隊洪水樹家族手上，洪水樹家族本次亦委託台新證券、群益金鼎證券、元富證券進行可成科技114年股東常會委託書徵求，倘有可成科技股東名冊資料外洩情事，也應歸責可成科技及經營團隊洪水樹家族，本公司等在此呼籲主管機關金管會、證期局、台灣證券交易所、集保公司應一視同仁以最高標準檢視所有徵求場所的徵求作為，避免可成科技股東名冊資料外洩、個資濫用之情事，更不可雙標！

本公司等在此希望可成科技全體股東踴躍支持本公司等提名的董事及獨立董事人選，有意支持的可成科技股東，請以電子投票投票支持本公司等提名的董事及獨立董事人選，或加Line ID @2474go，與本公司等的股東服務專線或是徵求據點聯絡。

可成

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