面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

群創（3481）將於5月7日召開股東常會，最新前十大股東名單出爐，挪威主權基金、新加坡政府基金等兩大重量級基金大減碼，分別砍31.9%與28.5%持股，退居第八與地十大股東；大股東鴻海集團也小幅出脫持股，時值面板市況動盪之際，群創主要股東賣股，引發關注。

挪威主權基金與新加坡政府基金分居全球最大與第五大主權財富基金，選股標的多以能提供穩健報酬、長期經營為主，兩大基金大舉減碼群創持股，引發市場憂心看壞面板市況，提前砍倉的疑慮。

其中，最受關注的是挪威主權基金持股動態。群創去年股東會年報資料顯示，託管挪威主權基金的花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶持股1億1,735萬1,661股（逾11.7萬張），持股比率為1.29%，為第四大股東。

群創去年辦理現金減資12%，股東持股因而減少，若挪威主權基金一股未賣，現金減資後，其於群創2025年股東會年報持股應有1億326萬9,462股，惟年報實際顯示持有股數為7,027萬9,581股，顯示其大賣3,298萬9,881股，相當於砍倉約31.9%，不僅持股跌破10萬張大關，持股比率也跌破1%，降至0.88%，退居第八大股東。

新加坡政府基金則由花旗（台灣）託管新加坡政府基金專戶持股群創。群創2024年股東會年報顯示，該專戶持有群創9,174萬6,766萬股，為第九大股東。最新年報顯示持股已降至5,772萬8,107股，等於賣出2,300萬9,047股，減倉約28.5%，持股比率降為0.72%，退居第十大股東。

業界分析，面板市況在疫情期間在家工作引動強大拉貨潮而迎來大多頭，群創當時業績衝上高峰，成為當時挪威主權基金大買群創股票的原因。惟疫情過後，面板市況又反轉向下，群創業績轉虧，應是挪威主權基金隨之拋售持股的主因。

挪威主權基金與新加坡政府基金砍倉之餘，先前退出群創董事會的大股東鴻海集團也開始賣群創股票，持股群創最多鴻揚創投2025年持股比率由2024年的1.67%降為1.64%，仍居第二大股東。