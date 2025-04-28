台積電全球蓋十座廠 趨勢不變

台積電（2330）海內外建廠仍如火如荼推進，其中，美國亞利桑那二廠已完工，力求比預期早數季投產，第三廠也將加速建置。從相關資訊來看，先前業界估台積電今年海內外在建與新建近十座廠趨勢不變。

台積電位於日本熊本的首座特殊製程技術晶圓廠已於2024年底量產。台積電已預告，熊本第二座特殊製程晶圓廠營造工程預計今年展開。至於歐洲，台積電也將按計畫於德國德勒斯登興建首座特殊製程技術晶圓廠。

台積電預告未來數年於國內興建11座晶圓廠和四座先進封裝設施。2奈米預計2025下半年開始量產，正在竹科和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。