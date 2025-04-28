聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果、超微挺 台積電SoIC產能飆

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

即便總經大環境仍有變數，台積電（2330）管理層強調專注自身營運基本面，按計畫穩步擴充先進封裝產能，以因應客戶群需求，其中，屬於先進封裝平台的SoIC產能在全製程技術中，成長幅度最快、最具爆發力，法人推測，主要是來自蘋果與超微兩大客戶驅動。

台積電大幅擴充先進封裝產能，隨著供給瓶頸逐步打開，客戶端指定載板夥伴也可望加速成長。目前台灣載板龍頭欣興中高階載板產能集中台灣，實際投資台灣力道最大，也是台積電3D Fabric聯盟當中率先納入的台灣載板夥伴。景碩近年也積極在台灣購地擴產。

台積電已歸納先進封裝隸屬3D Fabric系統整合平台當中，包含三大部分：3D矽堆疊技術的SoIC系列，以及後段的先進封裝CoWoS家族、InFo家族。台積電多次強調，只會專注在最先進的後段技術，這些技術將幫助客戶的前瞻產品。

其中，先進封裝產能3DIC進度備受關注，依據台積電於日前年度北美技術論壇釋出的資料，公司預估2022年至2026年的近五年產能擴張複合成長率（CAGR）趨勢為：CoWoS達80%以上、SoIC則為100%以上，AI相關測試80%以上。

CoWoS 台積電

延伸閱讀

產創條例22條最快年底實施 把關台積電赴美加碼投資要「N-1」

台積電中科二期擴建啟動！這原因建商加快布局

美售蘋果iPhone全改「印度製」！生產線轉移明年底完成 市場讚速度

台積電先進封裝技術同步躍進

相關新聞

產創條例修法 台積赴美適用新法國安條款

立法院已三讀通過「產業創新條例修正案」，為避免關鍵技術外流，新規定投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達「一定金額」以...

蘋果近期也有動作 希望台鏈能助攻其人形機器人

大摩近期推出的第一篇人形機器人百強報告，台灣僅有和大、台積電、鴻海、上銀等四家上榜，也讓和大受到矚目。

蘋果、超微挺 台積電SoIC產能飆

即便總經大環境仍有變數，台積電管理層強調專注自身營運基本面，按計畫穩步擴充先進封裝產能，以因應客戶群需求，其中，屬於先進...

台積電全球蓋十座廠 趨勢不變

台積電海內外建廠仍如火如荼推進，其中，美國亞利桑那二廠已完工，力求比預期早數季投產，第三廠也將加速建置。從相關資訊來看，...

川普政府鬆綁自駕車上路條件 亞光搶自駕小黃商機

特斯拉執行長馬斯克打造機器人帝國之際，美國川普政府也送上大禮，鬆綁自駕車上路條件，外界預期，此舉是為了實現特斯拉計畫今年...

華碩營業報告書出爐 施崇棠：今年持續全方位拓展AI領域

華碩（2357）營業報告書出爐，董事長施崇棠指出，2024年華碩年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標，綜觀華碩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。