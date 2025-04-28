產創條例第22條已三讀 台積赴美適用新法 落實N-1

產創條例第22條雖已三讀，但尚未發布實施日期。經濟部表示，須待子法於半年內修正完成後，再由行政院一併公布上路時間。以此推算，最快今年底前實施。在川普2.0下，台積電（2330）日前宣布赴美加碼投資千億美元，預料將適用新法。

針對台積電赴美投資，外界擔憂是否技術外流，行政院長卓榮泰表示將適用「N-1」。依目前規定，一般對外投資，半導體並無明文要求「N-1」，但立院三讀通過產創條例第22條中，已明訂若「影響國家安全」、或「對國家經濟發展不利影響」，可不予核准對外投資。官員表示，將可藉此條文做為台積電赴美審查依據，落實「N-1」。

立法院剛通過的產創條例，將不予核准情況提升至法律位階，明訂公司申請對外投資，若認定有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、影響政府遵守所締結之國際條約或協定、違反勞動法規引發重大勞資糾紛未解決等四種情況，得全部或一部分不予核准、或為附款之核准。若核准後，公司經營仍有上述情況可令其改正，情節重大得撤回投資。

新法還增訂罰則，明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰；公司實行國外投資後，公司若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。