川普政府鬆綁自駕車上路條件 亞光搶自駕小黃商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

特斯拉執行長馬斯克打造機器人帝國之際，美國川普政府也送上大禮，鬆綁自駕車上路條件，外界預期，此舉是為了實現特斯拉計畫今年6月正式推出的無人駕駛計程車（Robotaxi）服務所做的預先準備。

特斯拉無人駕駛計程車計畫上路後，車用鏡頭需求將隨之大開，其鏡頭主要供應商亞光（3019）出貨隨之暴增。

鏡頭堪稱自駕車的「眼睛」，亞光的車用鏡頭讓特斯拉能達到比「眼觀四面」更精進、達到無死角偵測以防止交通事故發生，落實全自駕環境。

亞光車載鏡頭出貨持續攀高中，去年出貨量達1,099萬顆，較2023年673萬顆成長63%。因應車載鏡頭大客戶需求，亞光已有菲律賓建立二廠的計畫，大搶商機。

亞光董事長賴以仁透露，菲律賓新廠預計2026下半年投產，除菲律賓廠區外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠區車載產能將占總體車載產能15%至20%。

亞光 特斯拉 鏡頭

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