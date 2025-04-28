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蘋果近期也有動作 希望台鏈能助攻其人形機器人
大摩近期推出的第一篇人形機器人百強報告，台灣僅有和大（1536）、台積電（2330）、鴻海（2317）、上銀（2049）等四家上榜，也讓和大受到矚目。
和大應是首家正式獲特斯拉邀請加入人形機器人供應鏈的台廠；據了解，蘋果近期也曾與和大等台廠接觸，希望台鏈能助攻其人形機器人的相關計畫。
國內精密元件大廠也積極布局人形機器人關鍵元件減速機。目前已知，包括和大、上銀、台灣精銳、宇隆、利茗、直得、鈞興、盟立等大廠都摩拳擦掌。
根據外電，近期蘋果罕見重組高層，以重振AI發展，而蘋果罕見再調整領導層，這次對象是一向低調的機器人研發團隊。據了解，蘋果將團隊從AI主管John Giannandrea部門轉至資深硬體工程資深副總裁John Ternus旗下，而Ternus目前負責iPhone、iPad、Mac與Vision Pro等多數蘋果硬體產品工程業務，也視為庫克熱門接班人選。團隊也在研發更先進產品，如家中自動跟隨使用者的機器人。
值得注意的是，在人型機器人進度較快的特斯拉，原本就擬定計畫將於今年生產數千台人形機器人Optimus，若一切順利，2026年產量將增加十倍。此舉，將讓具有相關供應鏈關鍵地位的台廠率先受惠。
業界指出，台廠的突破點應該是在美國企業，尤其是特斯拉，儘管目前特斯拉Optimus Gen-2的零組件供應商幾乎都是中國廠商，但考慮到美國政府未來可能要求特斯拉降低對中國供應鏈的依賴，特斯拉也開始積極尋求其他供應商來降低風險。
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