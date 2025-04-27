面臨終止上櫃危機…樺晟處分大陸子公司股權 加速回台投資新事業

樺晟（3202）由於繳不出財報，面臨終止上櫃危機。對此，樺晟今（27）日召開重大訊息記者會，宣布公司考量爾來美中相互提高關稅之發展，對本公司在中國大陸之投資事業及出口業務影響重大，另鑑於政府鼓勵台商回流，故規劃將原持有重要子公司之一High-Tek Harness Enterprise Co., Ltd.(SAMOA)37.04%之剩餘股權轉讓出售，加速回台發展新事業。

樺晟表示， 本次處分後本公司與另一重要子公司High-Tek Harness Enterprise Co., Ltd.(BVI)合計仍持有中國投資事業股權19%。

樺晟電子事業部主要營運在大陸，佔公司營業收入之比重近年皆為80-90%間，自2017年股東會通過規劃陸續處分，並於2019年起開始分階段進行處置計劃。

樺晟完成上述出售控股中國電子事業部之High-Tek(SAMOA)公司後，將取得美金1千萬元（新台幣約3.25億元），並配合政府鼓勵台商回流投資台灣呼籲，規劃可加大台灣投資計畫，涵蓋有機廢棄物再利用、城鄉發展與農創等領域。

樺晟表示，上述為規避因川普關稅戰暨嚴峻地緣政治時勢導致投資大陸風險，並響應政府鼓勵台商回流根植台灣呼籲，除即處理子公司剩餘股權可配合本公司財務狀況需求外，後續規劃辦理加大投資台灣計畫，可產生持續現金流，穩定公司財務狀況。

至於營收會衰退達超過50%，依櫃買中心業務規則15條之11規定營收衰退超過50%，是否就是會有下櫃的風險？樺晟回應，其他的事業體，尤其再生事業能夠把營收加強。至於財報何時補正？樺晟表示，會在6個月內積極和會計師洽談，避免下櫃。

針對本案股權轉讓日期原已展延至2027年底，為何提早處分股權？對此，樺晟回應，基於公司目前財務考量及積極遴選會計師簽核本公司財報作業需要，不得不積極處理轉投資事業，否則9月底後公司仍會面臨被終止上櫃之風險。

另方面鑒於中美關稅與發展考量，未來大陸電子事業存在極高風險，公司處分大陸電子事業股權後收回資金一方面可改善財務，另外面可積極發展新事業體。