聚界28日摩納哥發表核融合AI中心 與八所國際大學簽MOU

國內唯一核融合科技公司聚界潔能（Alpha Ring）27日宣布，該公司將在今年4月28日於摩納哥部舉辦的「摩納哥清潔核融合論壇（Monaco Clean Fusion Forum）」中，發表最新平台Fusion AI Data Center（核融合AI數據中心），屆時並將與八所國際大學與研究機構簽署合作備忘錄（MOU）。

聚界潔能公司近年來積極投入核融合技術的發展，已逐漸受到國際重視。歐洲摩納哥在親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）的帶領下，近年來對聚界潔能研發的核融合相關技術一直抱持高度肯定。在摩納哥親王支持下，聚界潔能國際（Alpha Ring International）公司將在4月28日於摩納哥遊艇俱樂部舉辦「摩納哥清潔核融合論壇（Monaco Clean Fusion Forum）」。

聚界潔能公司說明，這次論壇將匯集全球頂尖的核融合領袖、科學家與企業家，共同研討並推動核融合教育與技術的發展。聚界潔能亞洲區董事長谷月涵、聚界潔能集團執行長劉宇環都將出席並主持論壇，其餘與會貴賓還包括摩納哥阿爾貝二世親王、國際原子能總署（IAEA）副署長Mikhail Chudakov、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室主任Kimberley S. Budil、ITER副總幹事Alain Becoulet、德州儀器技術長Ahmad Bahai等17位。

聚界潔能公司也將在論壇中發表最新平台技術-核融合AI數據中心，這是一項利用高效能運算和即時分析技術來推進核融合研究、診斷和協作的數位平台，可允許全球用戶隨時遠端存取模擬、運行實驗和分析數據，使核融合工具在研究和教育領域更易於存取和擴展。

隨著核融合AI數據中心的發表，論壇當天將有八所國際大學與研究機構，針對這項新平台技術與聚界潔能公司簽署MOU，這八所機構包括加州大學柏克萊分校、牛津大學、普渡大學、義大利能源研究中心（Ricerca sul Sistema Energetico,RSE）、澳門理工學院、巴西原能研究院、成功大學、及蒙特內哥羅大學。

聚界潔能表示，核融合AI數據中心是全球首創，旨在成為核融合研發界的下一代協作中心。該資料中心以 Alpha Ring專注於教育的Alpha-E桌面核融合系統（已在北美、歐洲和亞洲的機構部署）為基礎，將來自大學、國家實驗室、新創公司和產業合作夥伴的實驗、模擬和理論數據整合到一個統一的AI 驅動平台中。

這個平台的核心是一個簡單卻具有變革意義的概念：核融合實驗數據不應孤立地存在於各個實驗室中。相反，核融合AI數據中心提供了全球首個共享數位基礎設施，研究人員可以存取高保真數據集、分析工具和遠端實驗功能。它使世界各地的學生、研究人員和行業專業人士能夠協作、學習和創新，擺脫傳統聚變研究設施的後勤和監管限制。

透過聚界潔能的雲端基礎設施，核融合AI數據中心還支援遠端存取即時聚變實驗，該公司稱之為「聚變即服務」。這種方法大大擴展了實驗的可及性，使數千名先前受限的研究人員和學生能夠釋放他們的科學研究潛力，並加速從聚變技術到實際應用的進程。