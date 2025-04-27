產創條例22條最快年底實施 把關台積電赴美加碼投資要「N-1」

產創條例第22條雖獲三讀通過，但實施日期尚未發布。經濟部表示，須待子法於半年內修正完成後，再由行政院一併公布實施日期。以此推算，最快於今年底前實施。在美國川普2.0，台積電（2330）日前宣布赴美加碼投資千億美元，預料將會適用新法。

針對台積電赴美投資，外界擔憂是否技術外流，行政院長卓榮泰表示將適用「N-1」。依目前規定，一般對外投資，半導體並無明文要「N-1」，但立院三讀通過產創條例第22條中，已明訂若「影響國家安全」、或「對國家經濟發展不利影響」，可不予核准對外投資。官員表示，可藉由此條文做為台積電赴美審查依據，落實「N-1」。簡言之，將藉由第22條要求台積電赴美投資落實「N-1」。

原本產創條例第22條子法「公司國外投資處理辦法」第6條規定，國外投資有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定之義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象等六種情事，主管機關得不予核准對外投資。

立法院剛通過的產創條例，則將不予核准的情況提升至法律位階，並新增罰則。第22條明訂，公司申請對外投資，若認定，一、影響國家安全；二、對國家經濟發展不利影響；三、影響政府遵守所締結之國際條約或協定；四、有違反相關勞動法規引發重大勞資糾紛未解決；有上述情況，得全部或一部不予核准或為附款之核准。若核准對外投資後，公司經營仍有上述四情況，中央主管機得令其改正，情節重大，還得撤回投資。

新法還增訂罰則。官員表示，過去違反投資規定並無罰則，三讀條文也增訂第67條之3，明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定；公司實行國外投資後，公司若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。