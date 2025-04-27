快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

產創條例22條最快年底實施 把關台積電赴美加碼投資要「N-1」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電赴美投資，外界擔憂是否技術外流，行政院長卓榮泰表示將適用「N-1」。圖／聯合報系資料照片
台積電赴美投資，外界擔憂是否技術外流，行政院長卓榮泰表示將適用「N-1」。圖／聯合報系資料照片

產創條例第22條雖獲三讀通過，但實施日期尚未發布。經濟部表示，須待子法於半年內修正完成後，再由行政院一併公布實施日期。以此推算，最快於今年底前實施。在美國川普2.0，台積電（2330）日前宣布赴美加碼投資千億美元，預料將會適用新法。

針對台積電赴美投資，外界擔憂是否技術外流，行政院長卓榮泰表示將適用「N-1」。依目前規定，一般對外投資，半導體並無明文要「N-1」，但立院三讀通過產創條例第22條中，已明訂若「影響國家安全」、或「對國家經濟發展不利影響」，可不予核准對外投資。官員表示，可藉由此條文做為台積電赴美審查依據，落實「N-1」。簡言之，將藉由第22條要求台積電赴美投資落實「N-1」。

原本產創條例第22條子法「公司國外投資處理辦法」第6條規定，國外投資有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定之義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象等六種情事，主管機關得不予核准對外投資。

立法院剛通過的產創條例，則將不予核准的情況提升至法律位階，並新增罰則。第22條明訂，公司申請對外投資，若認定，一、影響國家安全；二、對國家經濟發展不利影響；三、影響政府遵守所締結之國際條約或協定；四、有違反相關勞動法規引發重大勞資糾紛未解決；有上述情況，得全部或一部不予核准或為附款之核准。若核准對外投資後，公司經營仍有上述四情況，中央主管機得令其改正，情節重大，還得撤回投資。

新法還增訂罰則。官員表示，過去違反投資規定並無罰則，三讀條文也增訂第67條之3，明定公司未申請核准實行投資者，處5萬元以上100萬元以下罰鍰等規定；公司實行國外投資後，公司若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，屆期未改正、停止或撤回投資者，得按次處50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

半導體 台積電 經濟部

延伸閱讀

台積電中科二期擴建啟動！這原因建商加快布局

南部再生水供應鏈成形 打造半導體業水資源防線

台南再生水仁德廠「以水換水」 降低成本

高雄煉油廠舊址迎來台積電 台灣中油新書重現工業歷史記憶

相關新聞

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

華為白手套事件陰影涉及的出口管制議題持續纏繞台積電（2330），不過，該案為台積先前主動通報，並非被官方後續追究，台積電...

產創條例22條最快年底實施 把關台積電赴美加碼投資要「N-1」

產創條例第22條雖獲三讀通過，但實施日期尚未發布。經濟部表示，須待子法於半年內修正完成後，再由行政院一併公布實施日期。以...

台積電中科二期擴建啟動！這原因建商加快布局

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案，隨著最大地主興農球場公告4月30日結束營業，二期土地取得完成法定程序，加上台...

華碩營業報告書出爐 施崇棠：今年持續全方位拓展AI領域

華碩（2357）營業報告書出爐，董事長施崇棠指出，2024年華碩年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標，綜觀華碩...

華碩董監改選 簡立峰名列新獨董候選名單

華碩（2357）將於5月28日舉行股東會，今年將進行全面董監改選，董事候選名單維持上屆陣容，其中，華碩集團總裁曾鏘聲自去...

AI變革速度驚人 揭各行業的智慧進化與未來圖景

近期人工智慧（AI）在各個領域都快速進展，尤其是AI應用落地加速，除了一般看到AI技術應用於醫療診斷、金融分析、自動駕駛、客戶服務、內容創作，甚至還可以應用於養殖漁業等多元領域，提高效率、降低成本並創造新的可能性，這些皆以驚人的速度改變著各行各業的樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。