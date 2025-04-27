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華碩營業報告書出爐 施崇棠：今年持續全方位拓展AI領域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠透露「這部分我們也已經如火如荼，內部已經發動計畫」。未來一定會往機器人方向走。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
華碩董事長施崇棠透露「這部分我們也已經如火如荼，內部已經發動計畫」。未來一定會往機器人方向走。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

華碩（2357）營業報告書出爐，董事長施崇棠指出，2024年華碩年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標，綜觀華碩在2025年的重要策略目標，將持續拓展AI領域，以AI賦能產品與服務，涵蓋AI PC、AI Server、Edge AI、AIOT等全方位使用場景。

回顧去年，施崇棠表示，2024年華碩團隊成功達成真正的再進化，年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標 – 在Copilot+ PC市場取得領先者優勢、奠定電競筆電的品牌首選、提前達成伺服器營收增長目標、開放平台產品持續在產品與營運上創新，建立無可撼動的領導地位。

展望今年，施崇棠指出，AI的發展浪潮更加宏大，革命性的創新或在不遠時日，政經環境亦更為動盪難測，變動的時代是華碩團隊發揮能力的最好舞台，世界變化的速度越快，華碩的進化也會更大。

華碩以「全方位的AI公司」為目標，透過「Ubiquitous AI Incredible Possibilities」的策略，推動AI在產品與服務的全面應用。

施崇棠指出，AI賦能的進展雖仍處初期，個人電腦運算產品的使用者效用與價值已逐步提升，未來數年市場產值有機會邁入健康增長週期。在此趨勢下，產品的迭代升級與策略專案將更具戰略意義，A產品與AI應用的多元化發展，將驅動市場加速創新與變革。

他說，過去在技術規格平穩時期，華碩以「漸進式創新」創造差異化與競爭優勢。面對即將加速的市場變革與科技升級，華碩將展現積極企圖全力投入，尋求實現「躍進式創新」，擴大競爭優勢。

綜觀華碩在2025年的重要策略目標，將持續拓展AI領域，以AI賦能產品與服務，涵蓋AI PC、AI Server、Edge AI、AIoT等全方位使用場景。華碩也將積極發展高階產品與高附加價值用戶，提升用戶體驗與品牌價值，電競產品已成為華碩核心事業之一，並成功奠定高階用戶的品牌心占率。

在企業市場，華碩將強化區域布局，深耕重點國家的商用市場與通路。在產業策略面向，將攜手關鍵平台大廠共同開發AI驅動的產品與應用，加速產業創新與進化。

AI 施崇棠 華碩

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