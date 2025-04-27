華碩董監改選 簡立峰名列新獨董候選名單

華碩（2357）將於5月28日舉行股東會，今年將進行全面董監改選，董事候選名單維持上屆陣容，其中，華碩集團總裁曾鏘聲自去年11月退休後，仍名列華碩最新董事候選名單內，獨董則新增前Google台灣區分公司董事總經理、現職為台灣飛躍天使創投合夥人的簡立峰。

華碩今年將進行全面董監改選，第十四屆董事會應選十五席，含獨董五席。其中，華碩董事候選名單與目前的第十三屆維持同樣陣容，而華碩集團總裁曾鏘聲自去年11月退休後，仍名列華碩最新董事候選名單。

曾鏘聲為華碩集團長期大股東，依據公開資料顯示，曾鏘聲持有約1,423張華碩股票。

而在獨董候選名單部分，目前第十三屆獨董有邰中和、李明昱、許春安、郭瑞祥及曾惠瑾。而本屆改選名單中，郭瑞祥及曾惠瑾留任，華碩新增前Google台灣區分公司董事總經理、現職為台灣飛躍天使創投合夥人的簡立峰，以及李賢源、劉順仁等人。

華碩2024年合併營收達5,871億元、年增22%，歸屬於母公司業主之淨利為314億元、年增97%，每股純益（EPS）為42.27元。