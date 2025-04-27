華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

華為白手套事件陰影涉及的出口管制議題持續纏繞台積電（2330），不過，該案為台積先前主動通報，並非被官方後續追究，台積電在最新已公布的2024年報中提及出口管制13次並提出應對風險策略，並也指出已於民國一百一十三年（2024年）十月，台積公司通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品，此後，台積公司即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。

台積法說會前已有外媒4月9日報導華為白手套鬼故事傳出台積恐遭罰款傳聞，不過充滿疑點，先前大陸媒體法說會後又再度轉載，不過對於媒體報導「華為Ascend 910B和910C絕大多數都是採用台積電7奈米晶片製造」，台積先前已多次重申2020年9月中旬起就不再向華為出貨。另已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

台積電4月初回應即提到，「公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。另已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助」。

對於相關出口管制議題，台積電在最新年報提及，台積公司在半導體供應鏈中的角色先天限制了其對包含其所製造半導體晶片的最終產品之下游使用或使用者的能見度和資訊，從而阻礙了台積公司充分確保其所製造的半導體晶片不會被轉移（包括經由台積公司的業務合作夥伴與具有規避意圖的第三方）到非預期的最終用途或最終使用者的能力。

此外，台積電在最新年報也提及，如果台積公司或台積公司的業務合作夥伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可，或被發現違反了可適用的出口管制或制裁相關法律，台積公司也可能會受到聲譽損害以及其他負面後果的不利影響，包括政府調查和相關法律程序導致的處罰。

台積電在最新年報也直接提及，任何針對特定國家和實體施加的出口管制和制裁、任何此類措施域外管轄權的擴張、針對特定實體的半導體銷售禁令，不僅會影響台積公司繼續向這些客戶提供產品的能力，還會影響客戶對我們產品的需求， 甚至可能導致半導體供應鏈的變化。

台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權 惟無法保證將來不被終止

舉例言之，在民國一百零九年，美國對華為技術有限公司及其關係企業（合稱「華為」）採取了一系列出口管制措施，台積公司自民國一百零九年九月起已停止對華為出貨。此外，在民國一百一十一年十月及民國一百一十二年十月，美國進一步對於受美國出口管制法規管轄的特定高速運算晶片，包含此種晶片的電腦設備、用於半導體生產的特定設備或物品以及最終用途用於超級電腦或半導體生產的物項輸往特定國家（包括中國大陸）時，採取更嚴格的出口管制要求，並要求運送受美國出口管制法規管轄的物項至中國大陸從事先進製程的晶圓廠，以及美國人員協助此等晶圓廠或特定半導體物項於中國大陸的開發與製造，皆須取得美國政府核發的出口許可。

對此，台積公司之南京子公司已於民國一百一十三年五月取得「經認證終端使用者（Validated End-User, VEU）」之無限期授權，該授權允許南京子公司於取得來自美國之特定出口物項時無需逐筆申請出口許可，惟台積公司無法保證所取得之授權於將來不會被終止。

出口16奈米及以下晶片除符合特定條件豁免 其餘皆須美國出口許可

民國一百一十四年一月，美國再次發布出口管制新規以進一步強化其對高速運算晶片出口的限制，根據該等新規，台積公司出口16奈米及以下晶片至世界各國時除符合特定條件得以豁免外，皆須取得美國出口許可，此要求可能會使台積公司的部分產品出貨受到禁止或延遲，從而導致台積公司的營運成果受到不利影響。

另一方面，受到貿易管制影響的國家也可能採取反制措施，從而對包括台積公司在內的跨國企業帶來重大的潛在法律風險。舉例言之，中國大陸在民國一百一十年一月發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，該辦法允許中國大陸公民、法人向跨國企業尋求民事救濟，以賠償因該跨國企業遵守外國法律對其造成的損失。

去年營運成果尚未因此出口管制擴張產生重大影響

台積電在最新年報也提及，世界各國對貿易加諸的障礙，包括保護主義措施、制裁和進出口管制（包含但不限於前段所述之出口管制措施），可能增加台積公司的生產成本、限制台積公司所需原物料和設備的供應，並降低台積公司產品價格的競爭力，亦可能影響台積公司或其客戶的銷售。民國一百一十三年及截至本年報刊印日止，台積公司的營運成果尚未因此受到擴張的出口管制規定或為因應這些規定而採取的新規則或措施的重大影響。惟隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對台積公司的業務及營運產生負面影響，並可能令台積公司面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

台積電在最新年報提及，公司持續關注近來相關主要經濟體間的貿易政策及措施變動，並將根據後續發展採取相對的因應措施。

台積電在最新年報已指出，民國一百一十三年十月，台積公司通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品，此後，台積公司即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。即使台積公司盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規，仍不能保證其商務活動不會被發現有未遵守出口管制法規之情形。