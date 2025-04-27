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研華棒球日活動 總座邀球迷參觀今年電腦展邊緣AI成果

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華26日舉行「2025年研華棒球日活動」，由研華綜合經營管理總經理陳清熙開球。研華／提供
研華26日舉行「2025年研華棒球日活動」，由研華綜合經營管理總經理陳清熙開球。研華／提供

研華（2395）26日舉行「2025年研華棒球日活動」，由研華綜合經營管理總經理陳清熙開球，陳清熙表示，隨著AI時代的來臨，研華致力於邊緣運算及邊緣AI的發展，他並邀請現場球迷，在今年台北國際電腦展期間，前往研華攤位體驗公司AI平台最新計畫與應用成果。

研華26日在台北大巨蛋舉行棒球日活動，邀請研華員工及家屬共襄盛舉，觀戰味全龍大戰中信兄弟隊，並由研華綜合經營管理總經理陳清熙開球。

陳清熙致詞時指出，研華一直以智能地球的推手為企業願景，隨著AI時代的來臨，研華將致力於邊緣運算及邊緣AI的發展。

陳清熙邀請現場迷在今年台北國際電腦展期間前往研華攤位，體驗研華如何透過Edge Computing與Wise Edge平台，結合合作夥伴，共同打造軟硬體一體化的解決方案，推動各行各業的智慧升級，形塑產業未來樣貌。

研華衝刺邊緣AI業務，睽違十多年重回台北國際電腦展，將於5月19日舉辦「 Edge Computing & WISE-Edge in Action Conference 」，邀請高通、輝達（NVIDIA）、Google等重量級國際大廠參與。

此外，研華也將於5月20至23日COMPUTEX展期期間完整揭示AI平台最新計畫與應用成果。

AI 研華

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