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Google副總裁專訪2／防堵AI詐騙 Google：數位素養須跟上才能識破不法訊息

中央社／ 台北27日電

Google日前宣布與數位發展部建立合作夥伴關係防詐，Google高層懷特接受中央社專訪指出，不肖人士正在使用人工智慧（AI）等技術，讓詐騙和操縱活動更有效，民眾須提升數位素養，識別詐騙訊號，避免可能導致經濟損失的行為。

懷特（Wilson L. White）是Google的全球政府事務與公共政策副總裁，主管Google平台與裝置（Platforms & Devices）、全球政府事務與公共政策部門，並負責Google在亞太地區的政府事務營運，他在科技法律、政府事務與公共政策領域擁有20年的豐富經驗。

懷特日前來台參加Google舉辦的第2屆亞太區網路安全論壇，接受中央社獨家專訪時表示，許多實施大規模詐騙的犯罪組織位於亞太地區，特別是東南亞，這個地區容易受攻擊的原因之一是人口快速成長，許多人都會上網，直接進入線上購物和資訊分享的環境；但數位素養的提升速度沒跟上，為壞人創造了明顯的攻擊機會，可以利用人們缺乏風險意識的弱點。

懷特提到，詐騙是一個普遍存在的問題，對全球人民造成了重大的經濟損害，壞人正在使用AI等先進技術，讓他們的詐騙和操縱活動更有效，每當有新技術出現，壞人就會利用這些技術。

除了使用AI來幫助對抗詐騙之外，懷特認為，更有效的方式是協同合作，許多詐騙是由犯罪組織實施，涉及執法問題、壞人使用的各種平台、網路服務提供商、銀行、電信公司和政府等面向。例如在巴西開始的某種詐騙策略，很快可能出現在歐洲、東南亞或北亞，如果能進行跨國界、跨平台、跨產業合作，就能提前發現並防範這些詐騙活動。

舉例來說，Android作業系統允許用戶從Google Play以外的第三方管道下載應用程式，被稱為「側載」（sideloading），壞人知道Android是開放系統，會利用這一點。Google的應對方式是當用戶嘗試側載時顯示警告，提醒他們注意網站是否安全。

不過，懷特發現，壞人會製作看似無害的應用，例如食物訂購或計算機，這些應用會要求存取手機的敏感資料，例如聯絡人等。透過AI能夠檢測及分析這些應用的可疑要求，例如計算機為什麼需要存取聯絡人資料，並阻止這些應用被下載，避免用戶在脆弱時刻犯錯。

另一個例子來自巴西，壞人會鎖定正在街上講電話的人搶走手機，因為手機在通話中是解鎖狀態，壞人有幾秒鐘時間開啟金融應用，進行非法操作。Google與政府、銀行和執法部門合作，利用手機的加速計、GPS等傳感器，檢測手機被搶時的運動模式，並立即鎖定手機，讓壞人無法操作。

懷特特別提到，對一般民眾而言，數位素養和認識壞人使用的策略非常重要。Google與數位發展部建立合作夥伴關係，共同打擊台灣的詐騙，其中一部分是為台灣民眾建立能力，能夠意識到詐騙的訊號，這樣民眾在採取可能導致經濟損失的行動前，會有片刻的停頓。

Google還發現，遊戲化的詐騙宣導活動非常有效。懷特說，Google在印度推出ShieldUp!手機遊戲，讓用戶在安全環境中體驗詐騙運作方式，大大提高了用戶識別詐騙的能力，即使遊戲結束後幾週，用戶防詐意識仍高於傳統教育活動。

談到與政府機構合作防詐的經驗，他坦言，政府在監管方面的創新速度不可能與民營企業一樣快。政府的部分職責是保護公民，確保清楚了解風險，如果監管過度，可能會抑制創新，這不是許多政府的目標。

懷特表示，各國政府關心AI，知道這是一項變革性的技術，會影響國家利益和公民。因此Google對政府提出的建議是，AI是一項重要到必須監管的技術，但也重要到必須監管得宜。

此外，Google去年設立全球訊號交換平台（Global Signals Exchange，GSE），讓參與的組織能即時交換詐騙相關訊號，更快辨別並阻斷詐騙活動。懷特指出，壞人會密切關注新規則，不斷尋找可利用的漏洞和新的攻擊途徑，這是一個不斷演變的過程，防阻詐騙必須保持警惕並持續創新。

Google 手機遊戲 詐騙

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